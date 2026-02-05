Exclusión del senador Cepeda de consulta izquierdista sacude tablero electoral colombiano

5 minutos

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 5 feb (EFE).- La exclusión del senador Iván Cepeda, favorito en las encuestas, de la consulta presidencial de la izquierda sacudió el tablero electoral colombiano y puso en una encrucijada a los sectores progresistas que apuntaban a llegar unidos a las elecciones del próximo 31 de mayo y ahora están divididos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó el miércoles por seis votos contra cuatro la posibilidad de que Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, participe en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo y para la que están inscritos el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

Estas son las claves del amago de crisis en la izquierda.

1. Creación del Pacto Histórico

El Pacto Histórico, del que forma parte el senador Cepeda, fue creado para las elecciones de 2022 como una coalición de partidos y movimientos de izquierda que impulsó la candidatura que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.

Para las elecciones de este año esos partidos decidieron juntarse en uno solo, pero el CNE sólo aceptó la fusión de la Unión Patriótica (UP), el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista, y dejó por fuera a Progresistas y Colombia Humana, fundado por Petro.

En este contexto, el Pacto Histórico realizó una consulta partidista el 26 de octubre pasado para elegir su candidato presidencial, que Cepeda ganó con 1.540.391 votos, el 65,13 % del total, frente a 678.962 votos de la exministra de Salud Carolina Corcho.

2. Argumento del CNE para excluir a Cepeda

El CNE argumentó que de participar en la consulta de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, día de elecciones legislativas, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, lo que está prohibido, porque ya estuvo en la de octubre pasado.

«Está claro que, sin importar la clase de consulta que se adelante, quien participe en alguna de ellas, no podrá participar en una consulta similar en el mismo proceso electoral», manifestó el conjuez del CNE Hollman Ibáñez, criticado por su supuesta cercanía con el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, en la sesión en la que se decidió votar contra la participación de Cepeda.

3. Decisión «antidemocrática»

El senador Cepeda calificó la decisión del CNE como «antidemocrática» y afirmó que ante lo ocurrido se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

«El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico», expresó Cepeda.

Por su parte, el presidente Petro tachó lo sucedido como un «golpe» al «derecho fundamental a elegir y ser elegido».

4. División del progresismo

La decisión del CNE tiene dividido al progresismo entre quienes consideran que ya no se debe hacer la consulta del ‘Frente por la vida’ y los que creen que debe realizarse para evitar que el 8 de marzo los colombianos sólo tengan la opción de participar en una consulta presidencial de candidatos de centro-derecha.

Por un lado están quienes piden a los otros candidatos del ‘Frente por la vida’ ceder en sus aspiraciones y apoyar a Cepeda que tiene una intención de voto superior al 30 % mientras que Barreras, Romero y Cristo no llegan al 2 %.

Además, las encuestas muestran que Cepeda puede pasar a una segunda vuelta presidencial, que se hará el 21 de junio, y que ganaría en el balotaje a cualquier rival.

Pero por otro lado está Roy Barreras, que aunque calificó la decisión del CNE como «un atentado a la democracia» afirmó que se debe seguir adelante con la consulta «con nuevos protagonistas».

Barreras puede ser el más beneficiado de la exclusión de Cepeda porque sin éste podría ganar la consulta y presentarse con su maquinaria electoral a las presidenciales del 31 de mayo como una opción de centro en un país altamente polarizado.

5. Posición de los otros candidatos

El exgobernador Romero, por su parte, fue tajante frente a la propuesta de Barreras de continuar con la consulta: «Roy Barreras NO representa el progresismo».

Sin embargo, pidió que los aspirantes de la consulta se reúnan con Cepeda «para tomar decisiones de cómo afrontar este momento, que es un reto pero también una oportunidad para que los colombianos y colombianas» cambien «de una vez por todas el sistema político» del país.

Entre tanto, Cristo hizo un llamado a «los compañeros de la coalición» a «la tranquilidad, al diálogo con espíritu de concertación y de consenso frente a la difícil situación que se vive hoy como consecuencia del fallo» del CNE. EFE

jga/joc/rod