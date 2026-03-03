Exdiputado liberado desea que sea «pronto» el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Caracas, 2 mar (EFE).- El exdiputado opositor Freddy Superlano, quien estuvo encarcelado durante 18 meses y fue liberado la semana pasada, consideró este lunes como «positivo» y dijo esperar que sea «pronto» un posible regreso a Venezuela de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado.

«Yo lo veo como positivo, ojalá regrese pronto», declaró el exdiputado a la prensa, desde las afueras de la cárcel El Rodeo I, ubicada en el municipio Zamora, vecino de Caracas, y donde estuvo recluido hasta hace unas semanas.

Consultado sobre el mensaje de la dirigente opositora, quien el fin de semana afirmó que volvería a Venezuela «en pocas semanas» tras salir el pasado diciembre para ir a la ceremonia del Nobel, Superlano reiteró que «ojalá sea pronto» pues, agregó, se necesita dar «conducción en lo político, articulación con lo social» a «toda esta lucha» de la oposición.

En ese sentido, consideró que sería «un craso error» que las autoridades no den garantías de seguridad a la dirigente opositora en el caso de su retorno al país.

«Si estamos hablando de reencuentro, de reconciliación, ¿cómo entonces no garantizarle por lo menos eso a la persona que está mejor vista en la opinión pública en este momento en Venezuela?», afirmó el exdiputado en referencia a Machado.

El dirigente dijo haberse comunicado con la líder opositora la semana pasada cuando recibió la medida de libertad plena, pero indicó que no conversaron sobre política sino del proceso de su prisión.

«Habrá oportunidad en los próximos días», sostuvo.

Durante su visita a las afueras de la prisión, Superlano conversó y agradeció a las madres y familiares que mantienen un campamento con vigilias permanentes para exigir la liberación de los presos políticos ahí recluidos, y que muchas veces recibieron y acompañaron los reclamos de su esposa, Aurora Silva, cuando pedía información sobre él.

Superlano, quien fue parlamentario entre 2016 y 2021, fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las cuestionadas presidenciales en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral, pese al reclamo de la oposición.

El exlegislador fue retenido por «funcionarios encapuchados» y vinculado con la divulgación de más del 80 % de las actas electorales que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado en los comicios, como pruebas del reclamado triunfo de su entonces candidato, Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Tras su arresto, el opositor estuvo cerca de 18 meses aislado, según denunció su esposa.

El 9 de febrero, Superlano fue excarcelado de El Rodeo y enviado a arresto domiciliario en su residencia del estado Barinas (oeste) hasta que fue liberado plenamente el pasado viernes, una semana después de la promulgación de la Ley de Amnistía.

En virtud de esa norma, 5.628 personas (245 en prisión y 5.383 en libertad restringida) han recibido libertades plenas hasta este lunes.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó el jueves pasado que aún quedaban 568 casos de detenidos en el país.EFE

