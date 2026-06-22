Exembajador de EE.UU. asegura que López Obrador «temía» posibles revelaciones de El Mayo

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Ciudad de México, 22 jun (EFE).- El embajador de EE.UU. en México durante la presidencia de Joe Biden, Ken Salazar, asegura en su futuro libro de memorias que el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) temía lo que pudiera revelar Ismael ‘el Mayo’ Zambada, histórico fundador del Cartel de Sinaloa, tras su captura en 2024, según adelantó en exclusiva el diario mexicano Reforma.

En la información, el periódico adelantó que en el libro del diplomático estadounidense se mencionan los temores de López Obrador a lo que pudiera revelar el capo del narcotráfico a las autoridades estadounidenses después de ser llevado por la fuerza al país vecino bajo circunstancias no del todo claras.

Las memorias de Salazar, embajador en México de 2021 hasta 2025, se titulan ‘Las fronteras: mi lucha por una América inclusiva’ y saldrán a la venta el próximo 28 de julio.

La captura de El Mayo desató la polémica en México ante la posibilidad de que hubieran intervenido agentes estadounidenses en suelo mexicano, algo que en su momento descartó el propio Salazar pero que fue puesto en duda por el expresidente López Obrador.

El político criticó a Washington por no dar toda la información disponible del arresto, que se produjo en suelo estadounidense como resultado de un «engaño» de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, según denunció El Mayo en una misiva desde prisión.

Las acusaciones de la oposición contra el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido con el que llegó a la presidencia López Obrador, se acrecentaron después de que el capo del narcotráfico asegurara que lo engañaron el día de su detención diciéndole que se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha Moya.

El mandatario, conocido por sus siglas AMLO, atribuyó este escándalo a un intento para «reavivar la campaña» de ‘narcopresidente’ por parte de sus rivales políticos.

Sobre la supuesta preocupación de López Obrador por lo que pudiera decir El Mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum, del mismo partido que su antecesor, pidió este lunes esperar a que salga el libro de Salazar, pero indicó que lo que le preocupaba a AMLO era la «participación» de alguna agencia de EE.UU. en la captura del capo.

«No tiene que ver con qué va a decir este personaje, cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir, sino más bien (…) él puso en pausa la relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México porque nunca quedó claro cómo fue que se llevan a El Mayo Zambada a Estados Unidos», subrayó en su conferencia de prensa diaria.

El cofundador del Cartel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, se declaró culpable el año pasado de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra, aunque todavía no ha recibido la sentencia. EFE

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