Exesposa del agente que disparó a colombiano en Maine dice que este le pidió encubrirlo

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Nueva York, 16 jul (EFE).- El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que mató al inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine fue identificado este jueves por su exesposa como David Michael Brouillette en el medio Portland Press Herald.

Ashley Brouillette aseguró al periódico de Maine en una entrevista telefónica que su exmarido, de 37 años y residente en la localidad de Manchester, la llamó admitiendo el tiroteo, justificando sus acciones y pidiendo que lo encubriera.

«Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación. Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo (Durán) intentó atropellarlo con su coche», afirmó su exesposa.

La mujer, que señaló que había visto vídeos de Brouillette en el lugar del tiroteo, le comentó que «en ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera con un coche».

«En su cabeza está justificado. Se lo toma con una calma inusual», afirmó Ashley Brouillete, quien dijo que decidió hablar públicamente sobre el tema porque en el pasado advirtió sobre la salud mental de su entonces esposo a sus superiores militares.

Además, aseguró que éste la maltrató durante su relación y que desde que comenzaron a circular en las redes informes sobre la implicación de Brouillette en la muerte de Durán, ha recibido amenazas contra ella y su familia.

El pasado lunes, el colombiano de 26 años, con permiso de trabajo en EE.UU. y Seguro Social, viajaba en su coche junto a su pareja e hija de tres años cuando tuvo un encuentro con agentes de ICE en el pueblo de Biddeford, al sur de Maine.

El ICE confirmó que el colombiano no era el objetivo del operativo que sus agentes realizaban en busca de un inmigrante con orden de deportación.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), bajo el que opera ICE, alegó que los agentes dispararon por seguridad pública.

Según explicaron, el coche de Durán salía en la misma dirección de la persona que buscaban, por lo que al «intentar huir» procedieron a disparar.

Su muerte ocurrió una semana después de que el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, y que tenía 3 hijos, fuera asesinado también por un agente de ICE en Texas, y de que el pasado enero, dos ciudadanos estadounidenses perdieran la vida en Minesota, también a manos de estos agentes federales.

De acuerdo con el Portland Press Herald, Brouillette ha desempeñado diversos cargos en las fuerzas del orden y la seguridad pública en Maine. Además, es agente inmobiliario con licencia y veterano de guerra.

El diario indicó que intentó, sin resultado, comunicarse con Brouillette y que su teléfono móvil está desconectado.

Un portavoz del ICE dijo que el agente tiene casi 10 años de experiencia en las fuerzas del orden federales «con la capacitación requerida».

Tres personas que trabajaron con Brouillette en el Departamento de Bomberos de Manchester también confirmaron al medio haber visto a Brouillette en las imágenes de vídeo del incidente en Biddeford.

Brouillete forma parte de un grupo de agentes contratados por ICE a principios de este año. EFE

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