Exfutbolista argentino ‘Piti’ Lucero a juicio en Paraguay por deuda de pensión alimentaria

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Asunción, 23 may (EFE).- El exfutbolista argentino Juan ‘Piti’ Lucero irá a juicio en Paraguay después de que dejara de abonar la pensión alimentaria de una hija que tuvo en este país, donde jugó para equipos como Olimpia o Cerro Porteño, informó este sábado un medio local.

El rotativo ABC Color reportó en edición en línea que el Juzgado Penal de Garantías número 7 de Asunción, la capital paraguaya, ordenó el pase a juicio oral y público de Lucero, quien según la denuncia no abona a su hija la pensión alimentaria de 3 millones de guaraníes mensuales, unos 485 dólares a la tasa de cambio actual, desde 2019.

De acuerdo al mismo reporte, la deuda total ascendería a unos 201.000.000 de guaraníes, que representan cerca de 32.500 dólares.

Todo pese a que en redes sociales el exjugador presume viajes, lujos y una vida ostentosa, dice el reporte de ABC Color.

Lucero había sido declarado «en rebeldía» por la Justicia de Paraguay, que lo consideraba «prófugo» desde hace año y medio, razón por la que hizo un pedido de captura internacional a través de Interpol.

Pero el exjugador, que reside en Argentina, se presentó ante la Justicia para afrontar el proceso y, para evitar ser enviado a prisión preventiva, ofreció como fianza una propiedad a nombre de su actual pareja así como 50 millones de guaraníes -poco más de 8.000 dólares-, que un amigo le prestó.

Lucero, de 40 años, debutó en el fútbol profesional en 2002 con la camiseta del chileno Coquimbo Unido. En Paraguay, jugó para Olimpia y Cerro Porteño, los clubes más importantes del país, así como para el modesto 22 de septiembre, su último club, entre 2017 y 2018. EFE

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