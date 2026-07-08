Exgestor de Alberto de Mónaco confía en llevar al príncipe a juicio en 2027 por calumnias

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París, 8 jul (EFE).- El exadministrador de la fortuna de Alberto II de Mónaco Claude Palmero se mostró esperanzado en que su denuncia por calumnias presentada en Francia contra el soberano prospere para que pueda celebrarse un juicio durante 2027.

Junto al abogado y antiguo amigo íntimo del soberano, Thierry Lacoste, Palmero convocó este miércoles una rueda de prensa para contraatacar, tras las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias de las que es objeto y que terminaron, en 2023, con su fulminante cese como administrador de los bienes privados de los Grimaldi y también los públicos de la Corona.

Este episodio marcó el que se considera el mayor escándalo político, financiero y judicial que ha sacudido al Principado de Mónaco en las últimas décadas, titulado ‘Dossier du Rocher’ (El Dossier del Peñón), nombre de la web anónima que empezó a filtrar acusaciones de corrupción y tráfico de influencias contra Palmero y otros tres miembros del círculo íntimo del soberano.

El hombre que durante dos décadas anotó los secretos financieros de la familia real monegasca en cinco cuadernos detalló que la denuncia que ha presentado ante la Justicia francesa es admisible porque se trata de asuntos del soberano «de carácter privado en los que no actuaba como jefe de Estado ejerciendo prerrogativas de gobierno», por lo que no se aplicaría la inmunidad judicial.

«Esto no es más que la aplicación normal de la jurisprudencia general, tanto la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la que encontramos en Francia. Por lo tanto, en las declaraciones que hizo a Le Point, habló a título privado al proferir comentarios ignominiosos hacia mí. Tendrá que rendir cuentas por ello», aseguró Palmero.

El exadministrador se refirió a una entrevista que el príncipe dio al semanario francés Le Point en 2024, en las que acusaba a Palmero de haber realizado su trabajo «bajo la más absoluta opacidad, detrás de la cual se ocultaban conflictos de intereses, abuso de confianza y falsedad documental».

Acusaciones que el experto en gestión desmiente y por las que ha denunciado al soberano. «Ya veremos si es capaz de probar lo que afirma. Y lo veremos ante un tribunal francés que, probablemente, será menos permeable que los tribunales monegascos», expuso.

Respecto a una posible fecha en la que se podría realizar en Francia el juicio, Palmero reconoció que es «incapaz» de dar una fecha concreta, aunque se mostró esperanzado por que eso suceda «a lo largo de 2027».

«Sabemos muy bien que el príncipe va a ganar tiempo y va a multiplicar las acciones dilatorias», refirió el exadministrador, que es de nacionalidad monegasca, pero que ha podido presentar la denuncia ante la Justicia francesa por haberse tratado de un escándalo que fue difundido por los medios galos.

Palmero ha sido, paralelamente, denunciado ante la Justicia monegasca por parte de la familia Grimaldi por abuso de confianza y apropiación indebida de patrimonio, conflicto de intereses -sobre todo en relación al codiciado sector inmobiliario monegasco- y falsedad documental, entre otros cargos.

Cuentas en paraísos fiscales

Palmero destapó las profundas rencillas de la familia Grimaldi a través de unos cuadernos secretos cuyas filtraciones fueron publicadas en 2024 por Le Monde.

Basado en los documentos del antiguo gestor, este diario informó entonces de la existencia de cuentas en paraísos fiscales atribuidas a los Grimaldi, extremo rechazado por el propio Alberto II.

En todo caso, las revelaciones exponen un supuesto historial de intrigas que se remonta a la preferencia del rey Rainiero III por su hija Carolina sobre Alberto para la sucesión al trono.

Además, reflejan maniobras más recientes del propio Palmero para evitar que la princesa Charlène asumiera la regencia antes de que su hijo Jacques alcance la mayoría de edad, un escenario de poder fuertemente influido por la mutua animadversión existente entre la princesa, las hermanas del soberano y Nicole Coste, madre de uno de los hijos extramatrimoniales de Alberto.

Más allá de las tensiones dinásticas, las notas del contable desvelan que el príncipe tendría 258 millones de euros en cuentas en paraísos fiscales. En concreto, en bancos de Panamá y de otros países, según publicó el diario Libération.

Los documentos de Palmero denuncian además una falta de fronteras entre el presupuesto personal del príncipe, su dotación oficial y el patrimonio de Mónaco, fondos que se difuminaban para financiar los al parecer gastos faraónicos de toda la familia, incluidos parientes e hijos nacidos fuera del matrimonio. EFE

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