Exgobernador de la región de Kursk admite que recibió sobornos por contratos de defensa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 11 sep (EFE).- El exgobernador de la región rusa de Kursk Alexéi Smirnov admitió haber recibido unos 30 millones de rublos, cerca de 350.000 dólares, de sobornos por conceder contratos para la construcción de fortificaciones en esa entidad fronteriza con Ucrania, según informó hoy la agencia oficial rusa TASS.

«En el marco de un acuerdo con la investigación previo al juicio, Smirnov admitió que recibió 30 millones de rublos en sobornos de contratistas por transacciones relacionadas con la construcción de estructuras de fortificación en la región de Kursk», dijo al medio oficial una fuente judicial.

El exgobernador, de 52 años, se encuentra en prisión preventiva desde abril pasado acusado de recibir sobornos, en un caso en el que están involucradas otras diez personas.

Smirnov estuvo al frente de la región de Kursk entre mayo y diciembre de 2024.

Sucedió en el cargo a Román Starovoit, quien fue nombrado ministro de Transporte de Rusia y se suicidó en julio pasado, horas después de ser destituido por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Varios medios rusos apuntaron que Starovoit pudo haberse suicidado por la amenaza de la apertura de un caso penal después de que Smirnov hubiera prestado declaraciones que supuestamente lo involucraban en los ilícitos. EFE

