Exgobernador y aliado de María Corina Machado regresa a Venezuela tras más de un año fuera

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Caracas, 12 jun (EFE).- El exgobernador opositor venezolano César Pérez Vivas, aliado de la nobel de la paz María Corina Machado, regresó este viernes a su país luego de un año y ocho meses exiliado, sumándose a una lista de al menos ocho políticos antichavistas que han retornado en las últimas semanas.

Según videos que compartió en su cuenta de X, el exgobernador del estado Táchira (oeste) llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, con una bandera venezolana en los hombros.

«Venimos a continuar la lucha de Venezuela, la lucha de la libertad, la lucha de la democracia, la lucha por el bienestar de un pueblo que ha padecido 27 años (…) de autoritarismo», expresó a la prensa.

Pérez Vivas indicó el jueves que regresaba a Venezuela «con una sola convicción: el desmantelamiento de la tiranía y hacer valer el mandato del pueblo venezolano el 22 de octubre» de 2023, cuando Machado venció en unas primarias presidenciales de la oposición de cara a las elecciones de 2024, en las que no pudo competir por una inhabilitación en su contra.

En su lugar se presentó el diplomático Edmundo González Urrutia, quien, según la oposición, es el legítimo ganador de las presidenciales de 2024, en las que fue proclamado el hoy depuesto mandatario Nicolás Maduro por un organismo electoral controlado por el chavismo y que no publicó las pruebas del resultado anunciado.

«​No regresamos a pactar con los destructores de la república. Venimos a unir a los verdaderos patriotas. Le plantaremos cara al régimen con la fuerza de la verdad, el respaldo absoluto al plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) del presidente (estadounidense Donald) Trump y la convicción del pronto regreso de nuestra líder y amiga, María Corina Machado», agregó Pérez Vivas en una publicación del jueves en Instagram.

En las últimas semanas también han anunciado su regreso a Venezuela opositores como Richard Blanco, Lester Toledo, Yon Goicoechea, Carlos Ocariz, Wilmer Azuaje, Marcos Velazco, Roberto Marrero y José Guerra, así como la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Estos retornos coinciden con un renacer de la actividad política de la oposición y de las protestas sociales en medio de un nuevo momento para el país que comenzó tras la captura, el pasado 3 de enero, de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas.

Recientemente, el sector mayoritario de la oposición y sus líderes, Machado y González Urrutia, propusieron una negociación «seria, firme y responsable» con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de EE.UU. para «restaurar la democracia» a través de una elección presidencial.

El Gobierno respondió este lunes que no está planteada una negociación y «menos» con la nobel de la paz. EFE

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