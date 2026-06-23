Exhuman 40 cuerpos de un cementerio de la ciudad de Gaza dañado por los ataques israelíes

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Gaza, 23 jun (EFE).- Personal de la Defensa Civil gazatí exhumó este martes 40 cadáveres de la parte oriental del cementerio Sheij Radwan, en la norteña ciudad de Gaza, dañada durante los ataques y la ocupación israelí de esta urbe palestina.

«Las víctimas allí enterradas eran personas que fueron sepultadas antes de la guerra, pero durante la invasión terrestre de la zona el ejército arrasó partes del cementerio, incluyendo el muro», detalló a EFE un portavoz de la Defensa Civil.

Esta fuente indicó que, en Gaza, se está llevando a cabo un proyecto para restaurar los cementerios dañados o destruidos, y que el de Sheij Radwan forma parte de esta iniciativa.

«Encontramos unos 40 cuerpos, algunos de ellos niños, algunos solo huesos, etc», añadió el portavoz, que aclaró que todos ellos estaban identificados.

En julio de 2025, sin el actual alto el fuego, el Gobierno de Hamás en la Franja ya denunció que Israel había destruido «completa o parcialmente» unos 40 de los 60 cementerios de Gaza, según un comunicado en el que denunciaba la profanación de tumbas del Cementerio Turco de Jan Yunis (sur).

Un año antes, en agosto de 2024, el Ejército israelí devolvió a Gaza 84 cadáveres sin identificar y en un avanzado estado de descomposición, los cuales fueron enterrados en ese mismo camposanto.

Nunca se supo si esos cuerpos habían sido exhumados por Israel de cementerios durante su ofensiva terrestre, o si se trataba de detenidos muertos, ya que el Ejército no se pronunció al respecto.

Pero fuentes gazatíes dijeron a EFE que, en ocasiones, Israel extraía cuerpos de los cementerios para comprobar que no se trataba de rehenes israelíes retenidos por Hamás desde el ataque del 7 de octubre. EFE

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