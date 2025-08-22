Exhuman cinco cuerpos de presuntas víctimas de una secta religiosa en el sureste de Kenia

Nairobi, 22 ago (EFE).- Cinco cuerpos fueron desenterrados de presuntas fosas comunes encontradas en una zona costera del sureste de Kenia, en el condado de Kilifi, bajo la sospecha de que los muertos eran víctimas de una secta religiosa, informaron las autoridades.

«Al inicio de este ejercicio, habíamos identificado 27 posibles tumbas y hoy logramos exhumar seis de ellas, de las que recuperamos cinco cuerpos. También encontramos diez partes de cuerpos distintas esparcidas en la superficie», declaró el patólogo del Gobierno, Richard Njoroge, según recogieron medios locales a última hora del jueves.

Un equipo de sepultureros, peritos forenses y detectives dirigidos por Njoroge y por el jefe de la unidad de Homicidios, Martin Nyuguto, pusieron en marcha la operación la mañana de este jueves en la localidad de Kwa Binzaro, que se encuentra en una gran finca en la zona de Chakama.

Las extracción de los cuerpos tuvo lugar después de que, el pasado julio, cuatro personas fueran rescatadas por la Policía con signos de desnutrición y un cuerpo y dos cráneos fueran encontrados allí.

Se trata de un lugar cercano a donde, hace dos años, se produjo una masacre en la que murieron más de 430 personas tras ser presuntamente persuadidas por el líder de una secta cristiana para ayunar hasta morir y así encontrarse con Jesucristo.

«Después de este ejercicio de exhumación, llevaremos a cabo las autopsias y tomaremos muestras de ADN de los restos con el fin de hacer comparaciones», afirmó Njoroge.

Las autoridades de Kilifi han hecho un llamamiento a la población para que reporte cualquier sospecha de más tumbas y han pedido a las personas que tengan a un ser querido desaparecido que se presenten en el hospital para que se recojan sus muestras genéticas.

«Deberían venir a (la cercana ciudad de) Malindi, donde hay una oficina de la Cruz Roja para registrar sus datos y, con suerte, obtener justicia», declaró a la prensa el activista Walid Sketty, de la ONG local Vocal Africa.

Entre los cuatro rescatados en julio, se encontraba una pareja, cuya desaparición, junto con sus seis hijos, había sido denunciada por sus familiares ante la Policía el pasado abril en el condado de Siaya (oeste).

La pareja forma parte de las once personas que, según reportan medios locales, están siendo investigadas en este caso hasta el momento.

Algunos de los sospechosos podrían tener vínculos con la conocida como «masacre de Shakahola», en referencia al nombre de un bosque también situado en Chakama.

Allí, Paul Mackenzie, líder de una secta cristiana, persuadió supuestamente a más de 430 personas, muchas de ellas niños, para ayunar hasta la muerte esperando reunirse con Jesús.

Mackenzie, que fue detenido el 14 de abril de 2023, se enfrenta junto con sus coacusados a cargos de terrorismo, asesinato de 191 niños y homicidio involuntario de al menos 238 personas, en diferentes procesos judiciales.

Las autopsias realizadas tras el hallazgo de los cuerpos en fosas comunes mostraron que, además de los rastros de inanición en todos los cadáveres, algunos tenían también signos de estrangulamiento y asfixia.

Las investigaciones de la Policía apuntaron a que los fieles eran forzados a seguir con el ayuno aunque quisiesen abandonarlo. EFE

