Exigen liberación de un venezolano empleado del Concejo de Nueva York, detenido por ICE

Nueva York, 13 dic (EFE).- Miembros del Concejo de Nueva York exigieron este martes la liberación de un empleado, identificado como el venezolano Rafael Andrés Rubio Bohorquez, detenido cuando acudió a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Gritando consignas de ‘Abolir ICE’ concejales y empleados, así como líderes sindicales, protestaron frente a una sede de ICE en el bajo Manhattan.

«Estamos aquí en solidaridad, pero más que eso, exigiendo que liberen a nuestro colega; que liberen a todos los desaparecidos; y que ICE entienda que en la ciudad de Nueva York no son bienvenidos y que nos enfrentaremos a ellos y a los acosadores en Washington que eligen hacer que las comunidades inmigrantes sientan miedo», dijo al canal 4 de NBC la concejala Carmen de la Rosa.

De acuerdo con la presidenta de la legislatura municipal, Julie Menin, el venezolano, un analista de datos detenido el lunes, tiene autorización legal para permanecer en EE.UU hasta octubre de este año.

«Después de que un miembro del personal del Ayuntamiento fue detenido por ICE ayer mientras asistía a un control de inmigración de rutina, nuestras oficinas se movieron de inmediato para coordinar con los defensores de la Coalición de Inmigración y los abogados del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York que presentaron anoche una petición de hábeas corpus de emergencia», indicó Menin en un comunicado.

Indicó además que han confirmado que Rubio Bohorquez está aún en Nueva York,» lo que confirma que la petición de hábeas corpus se presentó correctamente y evita su expulsión hasta que un tribunal resuelva su petición».

Explicó que como parte de su solicitud para trabajar para el Concejo, el venezolano pasó la verificación de antecedentes que se realiza a todos los solicitantes de empleo.

«El Concejo no ha podido contactar al miembro del personal, pero está trabajando para contactar a su asesor de inmigración. Seguiremos proporcionando información actualizada cuando sea necesario», señaló además la presidenta del cuerpo legislativo de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani dijo en su cuenta de X tras conocer el lunes de lo ocurrido, que la detención del empleado municipal «es un atentado contra nuestra democracia, nuestra ciudad y nuestros valores» y exigió su liberación «inmediata», reclamo al que también se unió la fiscal general del estado, Letitia James.

«Esto es exactamente lo que sucede cuando se utiliza la aplicación de medidas migratorias como arma. Detener a personas durante comparecencias judiciales rutinarias no nos brinda mayor seguridad. Erosiona la confianza, propaga el miedo y viola los principios básicos de equidad», indicó por su parte la gobernadora Kathy Hochul. EFE

