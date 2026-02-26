Exigen libertad de activista y líderes comunitarios salvadoreños tras un año en prisión

3 minutos

San Salvador, 26 feb (EFE).- Portavoces de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) y del Bloque de Resistencia Popular (BRP) exigieron este jueves la liberación del activista de derechos humanos Fidel Zavala y de más de una veintena de habitantes de la comunidad La Floresta —entre ellos varios líderes comunitarios—, tras cumplir un año en prisión.

«Exigimos su libertad, esperamos que pronto nuestros compañeros de La Floresta puedan salir, que Fidel Zavala pueda salir», dijo en una conferencia Francisco Parada, del BRP, y señaló que hay 22 habitantes de esa comunidad detenidos.

Agregó: «Estamos denunciando todo este proceso que se suma a esta lógica de persecución política, de persecución de líderes sociales que se ha recrudecido estos últimos años», por lo que «exigimos libertad para Fidel Zavala».

Rudy Joya, de Unidehc, calificó las capturas de «arbitrarias» y afirmó que el «proceso es fabricado» por la Fiscalía General de la República de El Salvador y que se le aplicó el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, a estas personas cuando «ninguna de estas personas tiene antecedentes de delincuencias o es pandillero».

También, afirmó mediante un video difundido en redes sociales, que a un año de las detenciones, la Fiscalía «no tiene ni tan solo un elemento de prueba de que hayan cometido el delito por el cuál les están acusando».

«Se está dilatando este proceso por falta de pruebas. Es importante que todos conozcan la situación jurídica y exigir la libertad de todos los habitantes capturados, de los líderes comunitarios y de Fidel Zavala», acotó, y denunció que no se ha procedido a entrevistar a testigos de descargo admitidos por el tribunal que conoce el caso.

La Fiscalía señaló a estas personas de comercializar «irregularmente parcelas o lotificaciones» y de promover «la usurpación de la propiedad» en una localidad de San Juan Opico.

«A los imputados se les acusa de haber cometido los delitos de agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación», de acuerdo con un boletín de la Fiscalía.

Antes de su detención, Zavala era portavoz de Unidehc, que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en El Salvador en el marco de un régimen de excepción.

De acuerdo con organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, antes de esta última detención, Zavala ya había estado encarcelado por trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente.

Allí «fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño», que posteriormente denunció formalmente. EFE

