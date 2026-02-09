Exilio en EEUU denuncia que crece «represión» en Venezuela tras «secuestro» de opositor

3 minutos

Miami (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Exiliados venezolanos en Estados Unidos denunciaron que «se ha recrudecido la represión» y persiste el «terrorismo de Estado» en Venezuela, donde este lunes «secuestraron» al dirigente opositor Juan Carlos Guanipa apenas horas después de su excarcelación tras ser un preso político por 8 meses.

Los Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, rechazaron en un pronunciamiento «de manera categórica y enérgica el nuevo secuestro» de Guanipa, como denunciaron la familia del opositor y María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y cercana al dirigente.

La agrupación afirmó que «este hecho no es un hecho aislado ni un ‘error'» del Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la intervención de Estados Unidos que derivó el 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro.

«Es la demostración palmaria de que la represión política en Venezuela no ha cesado, sino que se ha recrudecido bajo nuevas formas de intimidación y control. El régimen continúa utilizando la detención arbitraria, la violación del debido proceso y la simulación de gestos de apertura para engañar», sostuvo.

La Fiscalía de Venezuela informó este lunes de que ha revocado la excarcelación de Guanipa, quien ahora estará en «detención domiciliaria» y cuya aprehensión, pocas horas después de haber salido de prisión, denunciaron otros opositores.

Similar a Machado, Veppex aseguró que, tras «261 días de prisión injusta», este lunes hombres «fuertemente» armados, vestidos de civil y sin identificación oficial, interceptaron violentamente» a Guanipa, a quien se llevaron en vehículos «sin explicación ni orden judicial visible».

Para los exiliados, esto «constituye un secuestro de Estado que evidencia la persistencia del terrorismo de Estado en Venezuela».

Además, lo consideraron una «prueba irrefutable de que no existe voluntad real de desmontar la maquinaria de persecución, sino solo maniobras para ganar tiempo y legitimidad ante la presión internacional».

En este contexto, los exiliados tacharon de una «farsa absoluta» la ley de amnistía que tramita la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a instancias de la presidenta encargada, la chavista Rodríguez.

«Lejos de representar un verdadero paso hacia la reconciliación y la justicia, se trata de un instrumento de control político que se aplica de manera selectiva, revoca libertades concedidas en cuestión de horas y sirve para justificar nuevas detenciones bajo pretextos como el supuesto ‘incumplimiento de medidas cautelares'», dijeron.

El chavismo ha excarcelado al menos 391 presos políticos desde el 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la organización civil Foro Penal contabilizaba 383. EFE

