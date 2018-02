Derechos de autor

Aumentan filas de ente pro muerte asistida 13 de febrero de 2018 - 17:06 Más de 10 000 nuevos miembros se unieron en 2017 a ‘Exit’, anunció este martes esa organización consagrada a la eutanasia. Precisó que la edad promedio de sus agremiados aumentó. A finales de diciembre de 2017, la organización tenía 110 391 miembros en las regiones de expresión alemana e italiana del país, indicó Exit en un comunicado. El año pasado, 734 personas pusieron fin a su vida con la asistencia de Exit, contra 723 en 2016. El número de solicitudes ascendió a unas 3 500; es decir, mil más que en 2014. Del total de personas que eligieron “poner fin a sus sufrimientos con la ayuda de Exit”, la mayoría (60%) fueron mujeres. Aumento de la edad promedio Las posibles razones para la constante demanda de suicidios asistidos incluyen el aumento continuo en la membresía de la organización y el envejecimiento de la sociedad. El año pasado, la edad promedio de las personas que requirieron el apoyo de Exit aumentó a 78,1 contra 76,7 en 2016. Como en años anteriores, las causas que empujaron a las personas a recurrir al suicidio estuvieron relacionadas con el estado de salud: cáncer terminal, enfermedades múltiples relacionadas con la edad y dolor crónico.