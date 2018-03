Exitosas jornadas de la ONU

El ministro suizo de Exteriores, Joseph Deiss, ratificó su deseo de que "Suiza ingrese al seno de la gran familia de Naciones Unidas el año próximo". Los resultados de la encuesta fueron difundidos durante las "jornadas de puertas abiertas" que la sede de ese foro internacional en Ginebra, efectuó el pasado fin de semana. Con base en el conteo, el 46% de todas las regiones helvéticas aprobarían el ingreso de Suiza a la ONU durante el referendo del próximo 3 de marzo. Un 31% se opondría, en caso de que la votación se efectuara esta semana, mientras que 18% manifestó su indecisión. La encuesta fue efectuada por el Instituto Konso, de Basilea, a petición de la televisión suiza de expresión francesa. Más de 15 mil personas asistieron a las "jornadas de puertas abiertas" que la ONU organizó los días 27 y 28 de octubre y en las que más de la mitad de los visitantes procedió de las regiones suizas de expresión alemana. Para el secretariado general de la ONU la importante presencia de esa parte de la geografía helvética constituyó "todo un éxito, porque los suizos de habla alemana son mayoría en este país y serán un factor determinante en el próximo referendo", precisó a swissinfo Mary Heuzé, portavoz de la ONU. A las "jornadas de puertas abiertas" asistieron, entre otras personalidades, Adolf Ogi, ex presidente suizo en el año 2000 y actual consejero especial del Secretario General de la ONU para el deporte, Bertrand Piccard, autor de la proeza de darle la vuelta al mundo en menos de 20 días y embajador de buena voluntad del Fondo de Naciones Unidas para la Población. "Creo que con la presencia de Ogi y de Piccard, así como con la extraordinaria movilización de esta jornada, la ONU le ha hecho un guiño a Suiza para que nuestro país vote masivamente en favor del sí el próximo 3 de marzo", consideró el embajador de Suiza ante las organizaciones internacionales, François Nordmann. Joseph Deiss, participante en la ceremonia de clausura que se llevó a cabo en la Sala de las Asambleas del Palacio, manifestó su confianza en que Suiza ingrese al foro de las Naciones Unidas. Enrique Dietiker, Ginebra

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Exitosas jornadas de la ONU 29 de octubre de 2001 - 11:48 El 46% de la ciudadanía suiza daría el "sí" a las Naciones Unidas, según un sondeo de la televisión helvética. El ministro suizo de Exteriores, Joseph Deiss, ratificó su deseo de que "Suiza ingrese al seno de la gran familia de Naciones Unidas el año próximo". Los resultados de la encuesta fueron difundidos durante las "jornadas de puertas abiertas" que la sede de ese foro internacional en Ginebra, efectuó el pasado fin de semana. Con base en el conteo, el 46% de todas las regiones helvéticas aprobarían el ingreso de Suiza a la ONU durante el referendo del próximo 3 de marzo. Un 31% se opondría, en caso de que la votación se efectuara esta semana, mientras que 18% manifestó su indecisión. La encuesta fue efectuada por el Instituto Konso, de Basilea, a petición de la televisión suiza de expresión francesa. Más de 15 mil personas asistieron a las "jornadas de puertas abiertas" que la ONU organizó los días 27 y 28 de octubre y en las que más de la mitad de los visitantes procedió de las regiones suizas de expresión alemana. Para el secretariado general de la ONU la importante presencia de esa parte de la geografía helvética constituyó "todo un éxito, porque los suizos de habla alemana son mayoría en este país y serán un factor determinante en el próximo referendo", precisó a swissinfo Mary Heuzé, portavoz de la ONU. A las "jornadas de puertas abiertas" asistieron, entre otras personalidades, Adolf Ogi, ex presidente suizo en el año 2000 y actual consejero especial del Secretario General de la ONU para el deporte, Bertrand Piccard, autor de la proeza de darle la vuelta al mundo en menos de 20 días y embajador de buena voluntad del Fondo de Naciones Unidas para la Población. "Creo que con la presencia de Ogi y de Piccard, así como con la extraordinaria movilización de esta jornada, la ONU le ha hecho un guiño a Suiza para que nuestro país vote masivamente en favor del sí el próximo 3 de marzo", consideró el embajador de Suiza ante las organizaciones internacionales, François Nordmann. Joseph Deiss, participante en la ceremonia de clausura que se llevó a cabo en la Sala de las Asambleas del Palacio, manifestó su confianza en que Suiza ingrese al foro de las Naciones Unidas. Enrique Dietiker, Ginebra