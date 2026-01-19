Exjefe de la OTAN descarta ataque de Trump a Groenlandia y cree es «táctica negociadora»

4 minutos

Raúl Bobé

Londres, 19 ene (EFE).- El ex secretario general de la OTAN George Robertson (Port Ellen, 1946) cree que los Estados Unidos no atacarán militarmente Groenlandia y que la escalada retórica sobre la isla es solo una «técnica de negociación» del presidente estadounidense, Donald Trump, según expresa en una entrevista con EFE.

Robertson, de 79 años, acaba de participar en los actos de conmemoración del 80 aniversario de la ONU, celebrado en el Methodist Central Hall de Londres. Porta en la solapa de la chaqueta un pin con la bandera del Reino Unido y la de Ucrania entrelazadas.

El británico estuvo al frente de la OTAN entre 1999 y 2003. Dos décadas después, asegura que la Alianza es más fuerte porque hay más países, pero a la vez más débil porque algunos miembros «no se adhieren a los principios básicos de defensa colectiva y cuestionan elementos fundacionales, como el artículo 5».

Este punto del Tratado del Atlántico Norte que establece que un ataque armado contra un miembro de la OTAN se considerará un ataque contra todos ellos, vuelve a estar en boca de todos tras las amenazas -a veces militares, otras arancelarias- de Trump para anexionarse por la fuerza Groenlandia, actualmente bajo soberanía de Dinamarca, también miembro de la Alianza.

En este sentido, Robertson asevera que una eventual intervención militar en la isla ártica por parte de los Estados Unidos conllevaría «problemas reales» para la OTAN y pondría en jaque su propia existencia, pero se muestra convencido de que no ocurrirá.

«No creo que sea realista. Creo que bien puede tratarse de una táctica negociadora (…) Es muy posible que el presidente Trump, a sus 80 años, esté involucrado en esta negociación», afirma el ex secretario general de la Alianza.

Robertson apunta, asimismo, que los Estados Unidos son mucho más que Trump: «También está el Congreso, y en los últimos días algunos miembros republicanos han dejado claro que no apoyan lo que el presidente dice sobre Groenlandia y que creen firmemente en la OTAN. Además, el secretario (de Estado de EE.UU., Marco) Rubio es quien confeccionó la resolución que dice que solo el Congreso puede sacar al país de la Alianza».

El Ártico, un potencial campo de batalla

Si bien descarta, por el momento, una invasión estadounidense de Groenlandia, el exjefe de la OTAN afirma que la región ártica va a ser cada vez más importante para la seguridad, tanto europea como a nivel global, y por ello ve importante aumentar la presencia de la Alianza en la zona.

«Rusia se está volviendo más agresiva, China reivindica ser una nación ártica, la ruta del mar del Norte se está expandiendo y hay una gran cantidad de minerales raros en la región. Así que, inevitablemente, se ha convertido en un campo de disputa y de potencial conflicto en el futuro», analiza Robertson.

Más allá del Ártico o el conflicto en Ucrania, el escocés asevera no tener «ninguna duda» de que Occidente ya «está siendo atacado» por Rusia y otros países a través de «ciberataques, asesinatos selectivos, sabotajes organizados, injerencias electorales y campañas de desinformación».

«Tenemos que ser conscientes de ello, estar preparados para ello y ser capaces de contrarrestarlo», continúa.

En esta línea, Robertson defiende que la OTAN debe ser «testada» y demostrar que tiene la capacidad de defender «cada milímetro de su territorio», pero esto implica que hay que gastar mucho más dinero, especialmente entre los países europeos, para estar listos para la guerra y como medida disuasoria para cualquiera que pueda intentar desafiarlos.

En la Cumbre de la OTAN de 2025 en La Haya (Países Bajos), todos los aliados se comprometieron a destinar el 5 % de su PIB para defensa y seguridad para 2035, salvo España, uno de los miembros que menos invierte en este ámbito, que negoció un acuerdo flexible hasta el 2,1 %.

«La postura es correcta y fue acordada colectivamente. España se mantuvo al margen de este acuerdo, pero ellos saben lo que tienen que hacer. (…) Es una gran montaña por escalar. Un 5 % es mucha cantidad de dinero, miles de millones de dólares, pero para que el continente esté seguro, habrá que gastarlo», sostiene el escocés.

Robertson mira con optimismo el futuro de la OTAN y tiene la certeza de que, en unos años, la Alianza no solo seguirá existiendo, sino que ampliará su tamaño: «Pasé cuatro años intentando convencer a Suecia y Finlandia para que solicitasen su ingreso en la OTAN. (El presidente ruso) Vladímir Putin lo consiguió en solo cuatro semanas», asevera. EFE

rb/fjo/cg

(foto)