Exjefe del FBI Comey se declara no culpable de cargos de declaración falsa y osbtrucción

Washington, 8 oct (EFE).- El exdirector del FBI, James Comey, se declaró no culpable este miércoles de declaración falsa y obstrucción, cargos con los que fue imputado tras investigar los supuestos vínculos de la campaña electoral de 2016 del presidente Donald Trump con Rusia.

La declaración de no culpabilidad fue presentada por la defensa de Comey durante la lectura de cargos en un tribunal federal de la ciudad de Alexandria, en el cercano estado de Virginia, donde también solicitó un juicio con jurado, fijado para el 5 de enero próximo. EFE

