Exjefes de seguridad israelíes advierten a Trump del peligro del «terrorismo colono judío»

Compartir

3 minutos

Jerusalén, 27 jul (EFE).- Unos 600 exjefes de seguridad de Israel enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertándolo del peligro para la región que supone el «terrorismo de los colonos judíos» que impera en Cisjordania y le dicen que pida al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que les permita actuar.

«La escalada de violencia en Judea y Samaria (Cisjordania) amenaza la seguridad de Israel, los intereses de EE.UU. y la estabilidad regional», reza la misiva, publicada este lunes por Comandantes por la Seguridad de Israel, un grupo de cientos de exgenerales y altos funcionarios del Ejército, el Mosad, el Shin Bet, la Policía y el servicio diplomático de Israel.

Los exmilitares culpan directamente el Gobierno de Netanyahu de impedir al aparato de seguridad intervenir y mitigar los ataques violentos de colonos israelíes, que se repiten cada día en Cisjordania con la muerte de ganado, la quema de propiedades, palizas o asesinatos de palestinos, junto al desplazamiento forzoso de aldeas enteras.

«No es ningún secreto que miembros de nuestro Gobierno son responsables de gran parte de este caos, en parte por otorgar inmunidad ante la ley y hacerla cumplir a sus hombres armados y con motivaciones mesiánicas», exponen.

«Como resultado, quienes actualmente ocupan los puestos más altos del aparato de seguridad de Israel se enfrentan a un dilema imposible: actuar según su criterio profesional y su deber, que exigen una aplicación firme de la ley, u obedecer las directivas de la cúpula política, como se requiere en un Estado democrático», detalla la carta.

Desde principios de 2026, al menos 720 palestinos han resultado heridos por colonos israelíes, según la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en lo que supone un aumento drástico: de la media de un herido cada tres días en 2020 se pasó a dos heridos diarios en 2025 y a más de tres por jornada en lo que va de 2026.

A su vez, al menos 87 palestinos han muerto por fuego israelí, 21 de ellos por ataques de colonos y el resto del Ejército, según datos de la Presidencia palestina.

Los firmantes del texto urgen a Trump a que le transmita a Netanyahu «un mensaje firme y claro sobre este asunto» y reiteran que si bien el aparato de seguridad «está haciendo bien su trabajo contra Hamás y otras organizaciones terroristas palestinas», existen «amplias restricciones» cuando se trata del terrorismo de los colonos judíos.

«Esta tendencia amenaza con socavar la seguridad de Israel, perjudicar los intereses de Estados Unidos y la estabilidad regional, bloquear cualquier posibilidad de implementar su ‘plan de 20 puntos’ para Gaza y bloquear su iniciativa para ampliar su logro (los Acuerdos de Abraham), incluyendo la posibilidad de que los países firmantes se retiren de sus compromisos», insiste la misiva.

El viernes, dos soldados israelíes (uno de ellos, líder colono) murieron disparados por un palestino que logró arrebatar el arma a uno de ellos durante una incursión de colonos en la aldea de Tell, cerca de Nablus. Tras su muerte, soldados israelíes mataron al palestino junto a otros tres de sus familiares.

Este ataque de «autodefensa», según fuentes y testigos palestinos, fue calificado por Netanyahu como un acto de «terrorismo», tras el que el mandatario israelí anunció una ofensiva militar a gran escala en Cisjordania y la «aceleración regulatoria de granjas de explotación agrícolas» de colonos israelíes (previas a formalizar asentamientos) en los alrededores de Tell. EFE

pms/pbj/mra