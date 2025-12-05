Exjugadores confían en Panamá en el Mundial, pero advierten que el grupo exige preparación

Ciudad de Panamá, 5 dic (EFE).- Un grupo de exjugadores panameños coincidió este viernes, tras conocerse los rivales de Panamá en el Mundial 2026, en que la preparación de la selección de fútbol canalera será determinante para firmar un buen papel en la Copa del Mundo de 2026.

Panamá quedó ubicada en el grupo L, junto a las selecciones europeas de Inglaterra y Croacia, además de Ghana, una de las representantes africanas en el torneo.

El ex seleccionador panameño Julio César Dely Valdés, hoy comentarista en medios panameños, señaló que a la selección del istmo le tocaron «tres rivales con características diferentes», pero insistió en que «Panamá debe prepararse bien» para afrontar el desafío.

«El Panagol» afirmó tener plena «confianza» en el equipo y recordó la histórica actuación de Costa Rica en el Mundial de 2014, cuando, en un grupo con Inglaterra, Uruguay e Italia —los tres campeones del mundo—, logró avanzar a la segunda ronda.

«Panamá hará una gran Copa del Mundo», aseguró el histórico goleador del PSG francés.

Por su parte, Blas Pérez, mundialista en Rusia 2018, subrayó en declaraciones a los medios locales que, tras conocerse los rivales, «hay que prepararse desde ya para enfrentar a estas grandes selecciones».

El ex delantero del Hércules CF español y de los colombianos Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo comparó el panorama actual con el vivido en 2018: «Dos rivales europeos y uno africano, lo mismo que nos pasó en 2018».

En aquella edición, Panamá integró un grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez.

«Conocer a tus rivales, selecciones como Inglaterra y Croacia, debe motivar a los jugadores», añadió.

El también mundialista Gabriel ‘Gavilán’ Gómez destacó que Panamá debe «prepararse bien, estudiar momentos, detalles y situaciones de cada rival que nos permitan competir en el juego».

Recordó que en Rusia 2018 los rivales conocían «al detalle» al plantel panameño y que, de la misma manera, las selecciones del grupo L ya comenzaron a estudiar a Panamá.

Gabriel Torres, actualmente jugador de la Liga Panameña de Fútbol y Mundialista en Rusia 2018, a pesar de dejar claro que el grupo que le tocó a Panamá es difícil, mostró gran confianza en su selección y confía en que se preparará de la mejor forma para afrontar este reto.

«Vamos a competir y estoy confiado en que Panamá va a pasar de fase», afirmó.

Panamá obtuvo uno de los tres cupos directos de la Concacaf para el Mundial de 2026, convirtiéndose en la única selección centroamericana en la cita. Será su segunda participación mundialista, tras su debut en Rusia 2018. EFE

