Exlíder indígena de Ecuador considera «ilegítimo» el bloqueo aéreo de EE.UU. a Venezuela

1 minuto

Quito, 1 dic (EFE).- El exdirigente indígena de Ecuador Leonidas Iza tachó este lunes de «ilegítima, ilícita y colonial» la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el espacio aéreo en Venezuela.

«Nunca estuvo en tanto riesgo la estabilidad del planeta como en los actuales momentos debido a un sistema capitalista voraz e inhumano», advirtió en sus redes el también excandidato presidencial en estas últimas elecciones de 2025, en las que el actual mandatario Daniel Noboa alcanzó la Presidencia.

Iza señaló que las agresiones e intervenciones de Estados Unidos en América Latina siempre acarrean efectos desgarradores y defendió a Venezuela como un pueblo soberano con capacidad para resolver sus problemas de manera democrática.

Por ello, animó a todos los países, tanto de la región como del mundo, a posicionarse en contra de la decisión de Washington de bloquear el espacio aéreo porque «los cantos de guerra levantan la incertidumbre y desconfianza».

Leonidas Iza fue el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, desde 2021 hasta 2025, cuando fue relevado por el actual mandatario Marlon Vargas. EFE

