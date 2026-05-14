Exmédico de Maradona dice que «con diuréticos y dieta» se podría haber evitado su muerte

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Buenos Aires, 14 may (EFE).- Mario Schiter, médico especializado en cuidados intensivos que trató a Diego Armando Maradona en el 2000 y que lo visitó en su último ingreso hospitalario y luego participó como veedor en su autopsia, declaró este jueves en el juicio por la muerte del astro argentino que «con diuréticos y dieta» se podría haber evitado su fallecimiento.

Schiter, quien trató al exfutbolista por una miocardiopatía dilatada que casi le cuesta la vida en el 2000, declaró en la audiencia de este jueves que «con diuréticos y dieta, en 48 horas hubiese estado considerablemente mejor».

«Veo pacientes así diariamente en la terapia intensiva, que llegan con insuficiencia congestiva. Los descargamos de volumen con diuréticos y después de doce horas ya están en el domicilio», añadió.

El médico, a quien en noviembre de 2020 le negaron una visita al ídolo futbolístico en una clínica en la que había sido intervenido, fue requerido semanas después por la exesposa de Maradona, Claudia Villafañe, en calidad de veedor de la autopsia.

Según la autopsia, el astro murió el 25 de noviembre de 2020 a causa de un «edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca», mientras recibía cuidados domiciliarios en una casa en las afueras de Buenos Aires.

Al igual que otros de los testigos que han declarado en este juicio y en el primero -anulado en mayo de 2025 por el comportamiento de una de las juezas-, Schiter mencionó en su testimonio que su recomendación fue que, tras aquella intervención, Maradona no siguiera su recuperación en su vivienda particular, sino en una clínica de rehabilitación.

Durante la audiencia de este jueves, la Fiscalía volvió a exhibir una grabación del momento de la autopsia en el que emerge del abdomen del astro una gran cantidad de líquido, que luego se calculó en tres litros, algo que motivó la salida de la sala de Villafañe y de su hija, Gianinna Maradona.

También se halló presencia de líquido en el pericardio, los pulmones, el cerebro y las piernas.

Sobre esto, Schiter explicó que, ante una insuficiencia cardíaca, el líquido no logra reintroducirse en el corazón al ritmo correcto, por lo que comienza a inundar otros órganos.

A lo largo del juicio, que busca determinar responsabilidades por la muerte de Maradona, numerosos testigos han expresado que Leopoldo Luque, neurocirujano, médico de cabecera del astro y principal acusado, desestimó sus advertencias por la hinchazón que presentaba el cuerpo del exfutbolista en sus últimos días de vida.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. EFE

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