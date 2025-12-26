Exmandatario malasio Najib Razak, culpable por el desfalco del fondo soberano 1MDB

Bangkok, 26 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Kuala Lumpur declaró culpable este viernes al ex primer ministro Najib Razak, ya en prisión por otros delitos de corrupción, por múltiples cargos relacionados con el desfalco del fondo soberano 1MBD.

El magistrado Collin Sequerah encontró a Najib, quien gobernó Malasia entre 2009 y 2018, culpable de las cuatro acusaciones de abuso de poder presentadas en este proceso contra el exdirigente, según recoge la agencia pública Bernama.

Este proceso, cuyo juicio se ha dilatado casi seis años debido a su complejidad, es considerado el principal en la trama de 1MDB y está vinculado a la malversación de unos 2.280 millones de ringgit (casi 565 millones de dólares o más de 478 millones de euros, al cambio actual). EFE

