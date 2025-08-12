Exmandatarios de IDEA expresan preocupación por el clima de violencia política en Colombia

Bogotá, 12 ago (EFE).- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresó este martes su preocupación por «el clima institucional de violencia política» en Colombia, a propósito del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, en vísperas de un año electoral.

«Expresamos nuestra preocupación por el clima institucional de violencia política que de nuevo toma cuerpo en Colombia, sin mengua de esperar que su nación encuentre un pacífico desenlace durante las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026, contando con la garantía de imparcialidad de sus fuerzas del orden», señalaron los exmandatarios que integran esa iniciativa en un comunicado.

Colombia celebrará elecciones el año próximo, proceso que se ha visto perturbado por el asesinato del opositor Uribe Turbay, quien falleció ayer como consecuencia de las graves heridas de bala que sufrió en la cabeza en un atentado perpetrado el pasado 7 de junio.

La oposición reclama al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, garantías electorales y para el ejercicio de la política, al tiempo que le piden moderación en su discurso y el de sus funcionarios para bajarle el tono a la polarización que vive el país.

Los exjefes de Estado y de Gobierno miembros del Grupo IDEA expresaron «su dolor e indignación» por el asesinato del político, a quien definieron como «una clara expresión de relevo generacional y de solido compromiso con el logro de una Colombia más justa, próspera, pacífica y democrática».

«Su muerte no puede quedar impune y las investigaciones han de realizarse con total transparencia y hasta sus últimas consecuencias, con el claro propósito de determinar a sus autores intelectuales y materiales», agregaron los firmantes del comunicado, entre ellos los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy.

También lo firman los expresidentes colombianos Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana; Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Óscar Arias, Carlos Alvarado, Rafael Angel Calderón, José María Figueres, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); Mauricio Macri (Argentina) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile), entre otros.

El cuerpo de Uribe Turbay, de 39 años, es velado hoy en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional por donde han pasado miles de personas para rendirle homenaje, y mañana se llevarán a cabo sus exequias en la Catedral Primada de Bogotá. EFE

