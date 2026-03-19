Exmandatarios del Grupo IDEA afirman que persisten las prácticas represivas en Venezuela

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Washington, 18 mar (EFE).- Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denunciaron este martes la persistencia de prácticas represivas en Venezuela y alertaron de que responsables de crímenes de lesa humanidad continúan en posiciones de poder, según informes de una misión de la ONU.

Los firmantes se hicieron eco de las conclusiones de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela, que advierte de la «urgente necesidad» de poner fin a las violaciones de derechos humanos y de situar estas garantías como prioridad en el país.

El grupo alertó además de que, pese a recientes excarcelaciones, continúan los encarcelamientos y restricciones a la libertad de opositores, y cuestionó la aplicación «selectiva» de la llamada ley de amnistía, lo que, a su juicio, desnaturaliza su propósito.

Venezuela se encuentra bajo el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien tomó el poder bajo el respaldo del presidente, Donald Trump, después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas.

En ese contexto, los exmandatarios señalaron que figuras del alto nivel del Ejecutivo como Rodríguez, forman parte de una estructura de poder cuestionada por organismos internacionales, al tiempo que consideraron insuficientes y poco transparentes las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno.

Asimismo, expresó preocupación por lo que considera un enfoque internacional centrado en la recuperación de la industria petrolera venezolana, al advertir que esto podría otorgar margen al Gobierno para prolongarse en el poder sin avanzar en cambios políticos.

Finalmente, los exmandatarios instaron a la comunidad internacional a mantener la atención sobre Venezuela y a promover una transición que conduzca a una reforma institucional efectiva, al tiempo que subrayaron la necesidad de garantizar condiciones democráticas y el respeto a los derechos humanos.

El Grupo IDEA está integrado por más de una treintena de exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina, entre ellos los expresidentes José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Andrés Pastrana (Colombia), Mauricio Macri (Argentina) y Jorge Quiroga (Bolivia), todos de corte conservador. EFE

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