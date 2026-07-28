Exmiembro de banda criminal colombiana es condenado en EE.UU. por tráfico de cocaína

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- Un exmiembro de alto rango del Bloque Occidental del Clan del Golfo (CDG), una organización paramilitar y de narcotráfico colombiana, fue condenado este martes a 12,5 años de prisión por su participación en una conspiración para el tráfico de cocaína para Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.

Aimer Alberto Alvarán Posada, de 52 años y nacionalidad colombiana, fue condenado hoy en un tribunal federal de Florida, tras declararse culpable el año pasado de delito de conspiración para el tráfico de cocaína.

Según documentos judiciales, Alvarán Posada conspiró en 2018 con otros miembros del CDG para producir 500 kilogramos de cocaína destinados a compradores mexicanos, a sabiendas de que la droga tenía como destino los Estados Unidos.

En concreto, el colombiano obtuvo la aprobación del comandante del Bloque Norte del CDG —donde se llevaría a cabo la transacción de cocaína— y presidió varias reuniones para coordinar dicha operación, de la que se incautaron aproximadamente 363 kilogramos de la droga.

La investigación también determinó que mientras se llevaba a cabo la conspiración, Dairo Antonio Úsuga David —exlíder del CDG que cumple una condena por narcotráfico en EE.UU.— informó a Alvarán Posada de que se estaba considerando su nombramiento como comandante del Bloque Occidental de la organización criminal.

La justicia estadounidense supone que este ascenso le habría otorgado el control sobre una amplia red de subordinados, la autoridad para fijar los precios de la cocaína y la responsabilidad de decidir quién podía producir y transportar cocaína en su territorio.

Sin embargo, Alvarán Posada fue detenido en 2021 en virtud de los cargos por los delitos cometido en 2018 y posteriormente extraditado

El DOJ subrayó en un comunicado que el CDG fue designado en diciembre pasado por el Ejecutivo estadounidense como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). EFE

amv/rrt