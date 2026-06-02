Exmiembro de Milli Vanilli abandona festival promovido por Trump para los 250 años de EEUU

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Washington, 2 jun (EFE).- El exintegrante del popular dúo alemán Milli Vanilli, Fab Morvan, no actuará en el festival impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, después de que otros artistas cancelaran sus presentaciones en medio de la polémica por la politización del evento.

Morvan se une así a otros músicos como Bret Michaels, líder de la banda Poison, Martina McBride, Young MC, Morris Day y The Commodores, quienes ya anunciaron su retirada del cartel de la Gran Feria Estatal Estadounidense, prevista entre el 25 de junio al 10 de julio en la Explanada Nacional en Washington.

En el cartel del festival solo quedaría el rapero Vanilla Ice, quien dijo a la cadena CBS que él actuaría ante cualquiera, incluso ante líderes de Rusia e Irán.

«Esto no es para lo que me apunté. Cuando vi que Young MC se retiró, pensé: ‘Bueno, eso es raro… ¿Qué sabe él que yo no sepa?’. Así que ahí me preocupé un poco, y luego, uno tras otro, la gente empezó a irse», dijo este lunes a CNN el exmiembro del dúo alemán, convertido en fenómeno global del pop a fines de la década de 1980.

Según Morvan, ante las cancelaciones de otros intérpretes su equipo le aseguró que el evento no tenía una marcada afiliación política, a pesar de las denuncias de que la Administración Trump había desviado el propósito de una celebración pensada para unir a los estadounidenses en torno al festejo de 250 años de independencia.

«Yo estaba allí para unir a la gente, para hacerles evocar recuerdos del pasado y celebrar la vida. (…) Pero, a lo largo de la semana, todo se convirtió en un circo. No me interesa la política, así que entérense aquí primero: no asistiré a la celebración del 26 de junio», indicó.

Tras las continuas retiradas de los artistas previstos en el cartel del festival, Trump propuso el fin de semana pasado cancelar la serie de conciertos y organizar un mitin político encabezado por él.

La Gran Feria Estatal Estadounidense ha sido organizada por Freedom 250, una entidad creada por la Casa Blanca para programar actos alternativos a los eventos planeados por la organización no partidista America250 para celebrar el aniversario de la declaración de independencia del país, el próximo 4 de julio.

Milli Vanilli no ha estado exento de polémica. Después de alcanzar los primeros lugares en las listas musicales y un Grammy a Mejor Artista Nuevo en 1990 (luego retirado), la carrera del dúo formado por Rob Pilatus y Fab Morvan se derrumbó cuando se descubrió que ambos no ponían las voces en las grabaciones. EFE

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