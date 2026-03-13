Exmilitares de Zimbabue creen que las reformas constitucionales «traicionan la liberación»

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Nairobi, 13 mar (EFE).- Un grupo de generales retirados de las Fuerzas Armadas de Zimbabue advirtió este viernes que las enmiendas en la reforma constitucional en curso en el país «podrían traicionar los principios por los que los zimbabuenses lucharon durante la guerra de liberación».

«El proyecto de Ley de Enmienda Constitucional Nº 3 amenaza el principio de que el poder pertenece al pueblo», dijo el mariscal del aire zimbabuense retirado Henry Muchena en un documento entregado al Parlamento zimbabuense el jueves.

El proyecto busca eliminar el artículo 92 de la Constitución, que permite que el presidente sea elegido por voto directo de la ciudadanía, para reemplazarlo por un sistema en el que el mandatario sea electo por mayoría en una sesión conjunta del Parlamento.

Además, la enmienda propone extender los mandatos del presidente y del Parlamento de cinco a siete años, lo que podría permitir a Emmerson Mnangagwa permanecer en el poder hasta 2030.

También modifica las reglas de sucesión presidencial, de manera que, en caso de vacante, no sea automáticamente el vicepresidente quien asuma, sino que el Parlamento elija a un nuevo líder dentro de un plazo determinado.

Muchena afirmó que hablaba en nombre de «generales retirados y altos funcionarios civiles que son excombatientes», sin revelar sus nombres, y aclaró que no se expresaban como rebeldes, disidentes ni enemigos del partido gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (Zanu PF).

«¿Estamos ahora revirtiendo todo por lo que sangramos a través de estas enmiendas? ¿Estamos volviendo a la era de Ian Smith, cuando solo una élite privilegiada –los Zvigananda, como los llamábamos– tenía derecho a participar en el gobierno?», se preguntó el general en referencia al último gobernante de minoría blanca, cuando el país se denominaba Rodesia.

El documento indicó que la lucha de liberación se basaba en dos pilares fundamentales: la tierra y el sufragio universal de los adultos, «un hombre, un voto. Esto no era negociable entonces, y no debe ser negociable ahora».

Los exgenerales subrayaron que cualquier intento de modificar la Constitución sin la aprobación directa de la población socavaría la legitimidad democrática y citaron el referéndum constitucional del año 2000, que fue rechazado por la población.

«El pueblo rechazó nuestra propuesta y aceptamos el resultado (…). Cualquier cosa menos que un referéndum no es una enmienda constitucional. Es una traición no a nosotros, sino a cada zimbabuense que alguna vez soñó con un país mejor», afirmó el grupo.

Aunque Mnangagwa debe dejar el cargo en 2028 tras cumplir los dos mandatos de cinco años estipulados en la Constitución, el Gobierno publicó el pasado 16 de febrero en el Boletín Oficial un proyecto de ley con una enmienda que amplía el mandato presidencial y parlamentario a siete años. EFE

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