Exministro argentino condenado por tragedia ferroviaria obtiene prisión domiciliaria

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Buenos Aires, 11 may (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina le concedió este lunes la prisión domiciliaria al exministro argentino de Planificación Federal (2003-2015) Julio De Vido, quien había sido encarcelado en noviembre pasado por el delito de administración fraudulenta, en una causa iniciada tras una tragedia ferroviaria que provocó la muerte de 51 personas en febrero de 2012.

De Vido, de 76 años, dejará el penal de la localidad de Ezeiza -provincia de Buenos Aires- donde se encontraba desde el pasado 13 de noviembre, después de la que Corte Suprema de Justicia confirmara su condena a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal decidió este lunes concederle la prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud y al considerar que el servicio penitenciario de Argentina no era capaz de garantizar una adecuada atención médica.

La solicitud de la defensa de De Vido había sido rechazada por el Tribunal Oral Federal Nº 4, que en 2018 lo condenó en primera instancia, y luego por otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal.

Sin embargo, los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci decidieron revisar esa decisión tras un ataque cardíaco sufrido por el exfuncionario el pasado 1 de abril.

Algunos de los factores que consideraron los jueces fueron la falta de guardia médica permanente, las falencias del sistema para responder a un nuevo cuadro crítico, y la falta de provisión de determinados medicamentos.

De Vido fue ministro de Planificación Federal durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) y ya estuvo encarcelado entre 2017 y 2019 por un caso de corrupción, mientras que también fue procesado por otra decena de causas.

La causa por la que fue encarcelado inició tras el choque de un tren contra la cabecera de la estación del barrio porteño de Once el 22 de febrero de 2012, que causó 51 muertos y 700 heridos, uno de los accidentes de transporte más graves de la historia argentina.

La Justicia decidió condenar a De Vido por considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), pero lo absolvió del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones que provocó el choque del tren.

El exministro está imputado además en la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, que comenzó en noviembre pasado y tiene como principal imputada a Cristina Fernández. EFE

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