Exministro chino de Justicia Tang Yijun, condenado a cadena perpetua por aceptar sobornos

2 minutos

Shanghái (China), 3 feb (EFE).- Un tribunal chino anunció este lunes una condena a cadena perpetua contra el que fuera ministro de Justicia del país entre 2020 y 2023, Tang Yijun, por aceptar sobornos por casi 20 millones de dólares, informa la agencia oficial de noticias Xinhua.

La sentencia también supone que Tang perderá sus derechos políticos de por vida, que todas sus propiedades personales quedarán confiscadas y que aquellas obtenidas de forma ilegal «se recuperarán y se entregarán a la Tesorería del Estado».

Según el tribunal, Tang se aprovechó de los puestos que desempeñó entre 2006 y 2022 -también fue número dos del Partido Comunista (PCCh) en la provincia de Zhejiang (este) y gobernador de la de Liaoning (noreste)- para «beneficiar a terceros» en salidas a bolsa, compras de terrenos, préstamos bancarios o casos judiciales.

A cambio, apunta la sentencia, el exministro aceptó 137 millones de yuanes (19,7 millones de dólares, 16,7 millones de euros) en efectivo y regalos.

Esta condena se da a conocer tan solo unos días después de que las autoridades chinas abrieran una investigación contra el actual titular de Gestión de Emergencias, Wang Xiangxi, por presuntas «graves violaciones de la disciplina y de la ley», una fórmula empleada habitualmente para referirse a casos de corrupción.

En enero, Pekín también reveló que había abierto pesquisas contra Zhang Youxia, su general de más alto rango y número dos del escalafón militar detrás del presidente chino, Xi Jinping, del que además se consideraba que era un aliado cercano.

Las mencionadas investigaciones y condenas se enmarcan en la campaña anticorrupción impulsada por Xi desde su llegada al poder en 2012, una ofensiva que ha alcanzado a altos cargos del Partido, del Gobierno, del Ejército y de grandes empresas estatales, saldándose con condenas para muchos de ellos por aceptar sobornos millonarios.

En 2025, las autoridades chinas investigaron a 115 funcionarios de rango provincial, ministerial o superior, según datos oficiales, en un contexto de refuerzo del control disciplinario coincidiendo con el arranque del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Si bien esta ofensiva, una de sus campañas estrella, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para apartar a rivales o detractores políticos. EFE

vec/jacb/rrt