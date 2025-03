Exministro de Castillo afirma que sintió angustia con el mensaje considerado golpista

Lima, 20 mar (EFE).- El exministro peruano de Trabajo Alejandro Salas, que ocupó este cargo durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), expresó este jueves que sintió «absoluta sorpresa» y angustia tras escuchar el mensaje en el que el exmandatario ordenaba cerrar el Congreso, un discurso catalogado de golpista.

«En ese momento, si le soy absolutamente sincero, entré en un poco de angustia, porque yo no sabía que iba a pasar lo que se había escuchado ahí dentro y no sabía si iba a haber algún resultado positivo o no (del mensaje)», expresó Salas en la audiencia en la que se juzga a Castillo por rebelión en el intento de golpe de Estado en 2022.

Relató que, en la mañana del 7 de diciembre de 2022, recibió una llamada de la entonces primera ministra, Betssy Chávez, quien también está acusada en el juicio por rebelión, en la que le comunicó sobre una urgente reunión del gabinete en el Palacio de Gobierno.

Salas indicó que en ese momento pensó que era para concretar la defensa que iba a ejercer Castillo junto a varios ministros, él incluido, en el Congreso, donde por la tarde se iba a votar una moción de destitución en contra del presidente.

Pero sostuvo que fue una «absoluta sorpresa» ver a Castillo dando en televisión ese mensaje, mientras los ministros esperaban en una sala contigua al despacho presidencial esta supuesta reunión.

«Fue una absoluta sorpresa para muchos que estábamos preparados para utilizar la Constitución dentro del marco democrático e ir al Congreso a defender una vacancia (destitución) de lo que considerábamos un gobierno democrático», afirmó Salas.

Detalló que se dio cuenta de manera inmediata al escuchar el mensaje que había «una irrupción del orden constitucional» y anunció su inmediata renuncia como ministro.

Dijo que, cuando Castillo concluyó su mensaje, se abrieron las puertas del despacho, y según comentó el exministro, se acercó al expresidente para decirle «usted ha leído un delito», a lo que este le respondió «no tenía los votos», en referencia a la moción que se iba a votar más tarde en el Legislativo para destituirlo.

A la pregunta de la representante fiscal sobre quién había en el despacho junto a Castillo, respondió que vio a Chávez, a los entonces ministros de Defensa, Gustavo Bobbio; de Interior, Willy Huerta, el ex primer ministro que en ese momento era asesor, Aníbal Torres, y una reportera y camarógrafo que retransmitieron el mensaje en TVPerú.

El expresidente reapareció este jueves en la sesión, tras ausentarse de las últimas audiencias por motivos de salud.

El informe médico leído al inicio de audiencia detalló que Castillo sufre de lumbalgia crónica, gastroenteritis crónica reagudizada y mareos, y aunque está «clínicamente estable», añadió que no puede permanecer sentado por muchas horas pues su dolencia en la espalda podría empeorar.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, a quien acusa de rebelión el 7 de diciembre de 2022, cuando ordenó cerrar el Congreso y el sistema judicial, además de anunciar la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto. EFE

