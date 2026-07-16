Exministro de Defensa Fédorov acusa a jefe del Ejército ucraniano de bloquear sus reformas

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Kiev, 16 jul (EFE).- El exministro ucraniano de Defensa Mijailo Fédorov, que acaba de dejar el cargo por decisión del presidente Volodímir Zelenski, responsabilizó parcialmente este jueves de su salida al jefe del Ejército, el general Oleksandr Sirski, a quien criticó por su supuesta resistencia a los cambios y acusó de sabotear todas sus iniciativas.

Fédorov deja el cargo tras siete meses en los que Ucrania ha cambiado a su favor el equilibrio de fuerzas con Rusia en la guerra.

El exministro reconoció su incompatibilidad con Sirski y que le pidió en su día a Zelenski que cesara al general, cuya labor reconoció como clave para liberar territorio ucraniano al comienzo de la guerra y del que dijo también que no ha sabido adaptarse al protagonismo que los drones han tomado en la realidad del conflicto.

Ante la negativa del presidente a cesar a Sirski, Fédorov se comprometió a intentar trabajar con él.

Pero “chocamos porque todas las iniciativas que proponíamos empezaron a ser bloqueadas”, dijo Fédorov en una rueda de prensa celebrada mientras miles de manifestantes exigían su regreso al puesto en las calles de ciudades de toda Ucrania.

Una de las reformas impulsadas por Fédorov que, según él, habría saboteado Sirski es la introducción de contratos con una duración establecida -en lugar del servicio indefinido- para hacer frente al déficit de personal en unidades de combate.

Fédorov calificó de “autoritario” el estilo de Sirski y responsabilizó al jefe del Ejército de la hostilidad que despiertan entre muchos ucranianos los militares encargados de aplicar la movilización forzosa en vigor por la guerra.

El exministro, de 35 años, está considerado una de las figuras clave de la modernización del Ejército con iniciativas como la compra masiva de drones y la introducción de polígrafos y otras medidas contra la corrupción en el sector de la defensa.

Muchos en Ucrania lo consideran la antítesis de Sirski y otros generales formados en la era soviética y con una concepción más tradicional del Ejército y la guerra, que por su parte reprochan a Fédorov que no tenga experiencia militar.

La rueda de prensa de Fédorov ha tenido lugar mientras el Parlamento ucraniano ratificaba al nuevo primer ministro propuesto por Zelenski, el hasta ahora presidente de la empresa pública energética ucraniana Naftogaz Serguí Koretski.

El nuevo primer ministro debe ahora presentar una lista de ministros al Parlamento para su ratificación.

Fédorov desveló en la rueda de prensa -durante la que recibió el apoyo de varios diputados críticos con Zelenski- que el presidente le ofreció como alternativa al puesto de ministro de Defensa ser consejero suyo.

El exministro hizo en su comparecencia ante los medios un alegato en favor de la meritocracia y la transparencia en el Ejército, cualidades que destacan de él sus defensores en Ucrania y entre los socios de Kiev. EFE

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