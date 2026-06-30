Exministro de Hasina evita la pena de muerte y recibe 10 años por represión en Bangladés

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Daca, 30 jun (EFE).- Un exministro de la ex primera ministra bangladesí Sheikh Hasina evitó este martes la pena de muerte y fue condenado a 10 años de prisión por su papel en la represión de las protestas de 2024 en el país, por las que la exmandataria y su antiguo titular de Interior fueron sentenciados a la pena capital.

Hasanul Haque Inu, ministro de Información en el Gabinete de Hasina entre 2012 y 2019, fue condenado por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés, un órgano nacional creado por la propia exmandataria en 2010 para juzgar crímenes de guerra.

Inu es el tercer exmiembro del gobierno de Hasina condenado por ese tribunal. Los otros dos son la propia Hasina y su exministro del Interior, Asaduzzaman Khan, quienes recibieron sentencias de muerte en rebeldía el pasado noviembre.

El tribunal declaró a Inu culpable de tres de los ocho cargos presentados por la Fiscalía. Cada cargo conllevaba una pena de 10 años, pero al ordenar el cumplimiento simultáneo de las condenas, la pena efectiva quedó reducida a una década de cárcel.

El fiscal jefe, Aminul Islam, informó a los periodistas que la Fiscalía apelará la sentencia por considerar insuficiente la pena.

«No estamos satisfechos con el veredicto. Creemos que se le debería haber impuesto la pena capital. Apelaremos la sentencia. El tribunal ordenó que las penas de prisión por los tres cargos se cumplan de manera concurrente, pero nosotros creemos que las condenas deberían cumplirse de forma consecutiva», declaró Islam.

El tribunal consideró probado que Inu proporcionó a la Policía una lista de manifestantes en un distrito donde al menos seis personas murieron, asistió a una reunión para prohibir el partido islamista Jamaat-e-Islami e instó a Hasina a reprimir a los manifestantes durante una llamada.

El fallo es el sexto veredicto dictado por el Tribunal Internacional de Crímenes bangladesí desde noviembre de 2025, en medio de los procesos abiertos contra antiguos responsables de la Administración de Hasina.

El domingo, el tribunal condenó a muerte a un excomisionado de la Policía de Daca y a otros dos agentes por matar y herir a manifestantes durante las protestas.

Hasina huyó a la India el 5 de agosto de 2024 tras semanas de movilizaciones masivas contra su Gobierno, un levantamiento civil durante el que más de 1.400 murieron, según datos de la ONU. EFE

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(foto)(vídeo)