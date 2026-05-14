Exministro ecuatoriano José Serrano tendrá protección en EEUU y no podrá ser deportado

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Miami (EE.UU.), 14 may (EFE).- El exministro ecuatoriano José Serrano, que compareció el miércoles en Miami ante una audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, tendrá «protección bajo la Convención Contra la Tortura», informó este jueves a EFE su hija Verónica Serrano.

Detalló que el fallo «prohibió expresamente su deportación a Ecuador».

La decisión fue corroborada por EFE en el sistema de cortes de inmigración.

Serrano, ministro durante el gobierno izquierdista de Rafael Correa (2007-2017) y quien mantiene en curso un proceso de asilo en Estados Unidos, está detenido desde agosto pasado en el Centro de Detención de Krome, en Miami. EFE

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