Exministro japonés de Justicia pide mejorar disuasión para evitar «contingencia» en Taiwán

3 minutos

Taipéi, 24 dic (EFE).- El exministro de Justicia y actual legislador del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón Keisuke Suzuki subrayó este miércoles, al término de su visita de tres días a Taiwán, la necesidad de reforzar las capacidades de disuasión conjuntas para evitar una eventual «contingencia» en el Estrecho.

«Hemos llegado a la conclusión de que, para asegurarnos de que no se produzca una ‘contingencia’ como la de Taiwán, necesitamos reforzar nuestras capacidades de disuasión», aseveró Suzuki en declaraciones recogidas por la agencia de noticias CNA.

Durante su estancia de tres días en la isla, el extitular japonés de Justicia mantuvo encuentros con el presidente taiwanés, William Lai, la vicepresidenta, Hsiao Bi-khim, y el alcalde de Taipéi, Chiang Wang-an, entre otros funcionarios de alto rango.

«Intercambiamos puntos de vista sobre las formas de mejorar las relaciones entre Japón y Taiwán, y abordamos cuestiones relacionadas con las últimas situaciones regionales», apuntó Suzuki, quien se negó a compartir detalles concretos de sus conversaciones con políticos taiwaneses.

En la misma comparecencia de prensa, el legislador japonés Akihisa Nagashima, ex asesor especial del ex primer ministro Shigeru Ishiba (2024-2025), declaró que el viaje de su comitiva fue planeado con meses de antelación y no guardaba relación con el actual conflicto diplomático entre China y Japón.

La visita de esta delegación a Taiwán, que coincidió con la de otros dos grupos de políticos japoneses a la isla, se produjo en un contexto de tensión entre Pekín y Tokio, tras unas declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien afirmó el mes pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría propiciar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

Pekín calificó esas palabras de «extremadamente graves» y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje, restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.

Reunión con el canciller taiwanés

Por su parte, el ministro de Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, recibió este martes a Keisuke Suzuki, Akiba Nagashima y al exviceministro japonés de Justicia Junichi Kanda, con quienes abordó el estado actual de las relaciones entre Taipéi y Tokio, la «situación de seguridad regional» y la «resiliencia de la seguridad económica», según un comunicado difundido este miércoles por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla.

El jefe de la diplomacia taiwanesa recalcó que los intercambios económicos y comerciales entre Taiwán y Japón «han sido históricamente estrechos» y que ambas economías «presentan un alto grado de complementariedad industrial».

«Frente a la expansión constante por parte de China de la llamada ‘cadena de suministro roja’, con la que busca dominar sectores estratégicos de seguridad como la alta tecnología y la energía a escala global, Taiwán y Japón deberían unir fuerzas para construir una ‘cadena de suministro no roja’, reforzando la resiliencia económica y la competitividad industrial», aseveró Lin.

La delegación encabezada por Suzuki manifestó que la situación en el estrecho de Taiwán constituye «el asunto más importante para la seguridad regional» y concluyó que «si Taiwán está en paz, Japón también lo estará», de acuerdo al comunicado. EFE

