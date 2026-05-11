Exministro polaco acusado de 26 delitos se refugia en EE.UU. para burlar Justicia polaca

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Cracovia (Polonia), 11 may (EFE).- Las autoridades polacas anunciaron este lunes que solicitarán la extradición del exministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro, quien confirmó su llegada a Estados Unidos tras haber obtenido en Hungría el estatus de refugiado político, con el objeto de eludir las 26 acusaciones que pesan contra él en Polonia.

El ministro polaco de Justicia, Waldemar Żurek, calificó este lunes en declaraciones a la cadena PolSat News de «huida vergonzosa» el viaje del exministro y anunció que en las próximas horas solicitará a Washington la extradición de Ziobro.

Żurek, que ostenta también el cargo de Fiscal General de Polonia, aseguró que pedirá explicaciones tanto a Estados Unidos como a Hungría sobre las bases legales que permitieron al exministro fugitivo viajar y entrar en territorio estadounidense sin un pasaporte polaco válido, ya que ese documento le fue retirado a Ziobro hace meses.

Según el ministro de Justicia, Ziobro pudo haber hecho uso de un «pasaporte de Ginebra» (documento para refugiados) otorgado por el anterior gobierno húngaro y de un posible visado facilitado personalmente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, Ziobro, que confirmó que se encuentra en EE.UU. mediante mensajes en redes sociales y que concedió una entrevista anoche a TV Republika, una televisión polaca afín al anterior Gobierno, anunció que trabajará como comentarista político para dicho medio desde el extranjero.

Ziobro defendió la legalidad de su viaje y aseguró que posee «documentos internacionales» vinculados a su estatus de asilado y que gracias a ellos pudo viajar «sin problemas» para «disfrutar de la libertad estadounidense».

Ziobro, figura clave del anterior Gobierno ultraconservador del partido PiS (2015-2023), se enfrenta a cargos por supuestamente «dirigir una organización criminal» y malversar fondos públicos para adquirir el software espía Pegasus.

Tras perder su inmunidad a finales de 2025, huyó a Budapest, donde el gobierno de Viktor Orbán le brindó protección internacional.

Sin embargo, la reciente toma de posesión de Péter Magyar como primer ministro de Hungría -quien prometió extraditarlo en su primer día de mandato- precipitó su salida hacia Estados Unidos.

Ziobro, que acusa al actual Gobierno polaco de querer ejecutar una «venganza política» contra él, dijo que solo regresará a su país «cuando se restablezca el Estado de derecho», ya que, según él, «un juicio justo es imposible bajo la administración actual». EFE

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