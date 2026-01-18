Exministro socialista va 1º y ultraderechista es 2º, con el 55 % escrutado en Portugal

Lisboa, 18 ene (EFE).- El exministro y exlíder socialista António José Seguro encabeza, con el 55,34 % de los votos escrutados, el recuento en las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal, seguido por el dirigente de ultraderecha André Ventura.

Según el recuento preliminar, Seguro obtiene el 30,07 % de los sufragios; seguido de Ventura con el 26,89 %; el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes, con el 14,41 %; el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, con el 12,05 %; y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, con el 11,86%. EFE

