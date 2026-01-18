Exministro socialista y ultraderechista irían a segunda vuelta en Portugal, según sondeos

Lisboa, 18 ene (EFE).- El exministro socialista António José Seguro sería el candidato más votado en las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal y el ultraderechista André Ventura sería segundo por un estrecho margen, según los sondeos a pie de urna publicados al cierre de las urnas, que apuntan que habrá una segunda vuelta.

Así lo confirman las encuestas publicadas por la cadena pública RTP, CNN Portugal y SIC Notícias, que dan un empate técnico entre Ventura y el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, con una ligera ventaja del presidente del partido de ultraderecha Chega. EFE

