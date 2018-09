Una situación que podría, no obstante, cambiar debido a nuevas reglas que prepara Europa y que podrían impactar también los salarios suizos. La nueva Directiva de los Derechos de los Accionistas (SRD en inglés) de la Unión Europea exigirá un voto vinculante a los accionistas sobre la política de remuneraciones de sus empleados y un voto (de carácter no vinculando) sobre los salarios individuales que pagan a sus principales directivos.

En Suiza los salarios más altos de Europa 25 de septiembre de 2018 - 09:00 Un informe sobre los salarios de los directores generales de las principales empresas europeas concluye que Suiza se mantiene en las primeras posiciones, por delante de Gran Bretaña y Alemania. El texto también revela que las percepciones de los timoneles de las compañías más emblemáticas del Viejo Continente aumentaron en 2017. 8,7 millones de francos suizos (equivalentes a 9,05 millones de dólares) es el ingreso promedio que percibió un director general en las principales empresas suizas el año pasado, según el informe 2018 de Eurotop 100 presentado el jueves 20.09 por el grupo de consultoría Willis Towers Watson. El año pasado, el mismo informe ya había colocado a Suiza en la primera posición del índice de los ingresos devengados por los directivos de Europa, dejando atrás a Gran Bretaña (cuya media de 7,21 millones de francos) y a Alemania (7,18 millones de francos). Servin Schwan, director general del grupo farmacéutico suizo Roche, encabeza la carrera individual, con un ingreso total de 14,57 millones de francos en 2017. Le siguen de cerca Carlos Brito, director del grupo cervecero AB Inbev (14.49 millones de francos) y Sergio Ermotti, del banco UBS (14,16 millones de francos). El informe destaca que, tras analizar la situación de las 100 empresas más grandes de Europa, se concluye que los directores suizos son los que menos perciben por concepto de salario fijo (solo 25% de su ingreso total). Pero “el elevado componente variable de su ingreso (vía el pago de bonos, por ejemplo) les abre una gran oportunidad de generar ingresos muy altos”, refiere por escrito en el reporte Olaf Lang, director general de Willis Towers Watson. La cultura del pago de incentivos es distinta en cada país de Europa, según la consultoría, que refiere que en Escandinavia, a diferencia de Suiza, se pone el énfasis en el salario fijo (ver tabla a continuación). Limitando los salarios estratosféricos En términos generales, las remuneraciones ofrecidas por las empresas suizas a sus directivos se mantuvieron sin cambios el año pasado, ya que aumentaron exclusivamente 0,1%, según el documento. Pero la media europea sí repuntó en el equivalente a 5 por ciento. En marzo del 2013, los electores suizos respaldaron una iniciativa destinada a frenar el incremento de los salarios desorbitados cobrados por algunos directivos. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, los electores cambiaron de parecer y rechazaron la idea de imponer un “techo” que haría que ningún salario directivo en una compañía fuera equivalente a más de 12 veces el menor salario pagado por esa misma firma. Por ello, aunque hoy en día los accionistas de las empresas más grandes poseen votos vinculantes sobre los paquetes de remuneración, los bonos y los acuerdos de indemnización (conocidos también como "paracaídas dorados", que ya están prohibidos en el presente), los esfuerzos aislados para frenar las brechas salariales no han tenido realmente un efecto en la misión de frenar los salarios más altos del mercado. Una situación que podría, no obstante, cambiar debido a nuevas reglas que prepara Europa y que podrían impactar también los salarios suizos. La nueva Directiva de los Derechos de los Accionistas (SRD en inglés) de la Unión Europea exigirá un voto vinculante a los accionistas sobre la política de remuneraciones de sus empleados y un voto (de carácter no vinculando) sobre los salarios individuales que pagan a sus principales directivos. Las empresas también estarán obligadas a revelar la relación que existe entre el paquete salarial más bajo y el más alto que pagan a sus empleados. Y se prevé que dicha directiva entre en vigor en junio del 2019.