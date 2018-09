Alrededor de 800 personas han presentado una solicitud precisó el dirigente local a la agencia de noticias suiza Keystone-ATS. El número definitivo de participantes será anunciado una vez que sean descartadas las candidaturas no válidas.

Cientos de suizos solicitan ingreso incondicional 17 de septiembre de 2018 - 11:42 Con más que suficientes participantes dispuestos, el experimento sobre los ingresos básicos incondicionales en la comuna de Rheinau, cerca de Zúrich, está un paso más cerca de la realidad, informó este lunes el alcalde del lugar, Andreas Jenni. Alrededor de 800 personas han presentado una solicitud precisó el dirigente local a la agencia de noticias suiza Keystone-ATS. El número definitivo de participantes será anunciado una vez que sean descartadas las candidaturas no válidas. El proyecto establece un ingreso básico a residentes locales de Rheinau, pero solamente a título de prueba para un experimento científico y se produce dos años después de que los votantes suizos rechazaran masivamente una propuesta nacional de ingresos básicos. + Pueblo en Suiza por el ingreso básico incondicional El mínimo necesario de participantes para la prueba es de 650 personas. Una vez seleccionadas habrá que encontrar el dinero suficiente: de 3 a 5 millones de francos, entre particulares y fundaciones. Los participantes recibirán un ingreso básico incondicional de 2 500 francos mensuales durante un año. Pero aquellos que ganan más que eso tendrán que devolver el ingreso básico. La cineasta Rebecca Panian contempla la realización de un documental sobre cómo el proyecto afecta a la ciudad del norte de Suiza.