Experta española insta a crear sistemas de gobernanza para el uso de la IA en publicidad

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Montevideo, 21 jul (EFE).- La subdirectora general de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial de España (Autocontrol), Charo Fernando Magarzo, instó este martes a crear sistemas de gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) para su uso responsable en la publicidad.

Invitada por la Cámara de Anunciantes del Uruguay, la experta del organismo independiente de la industria publicitaria en España formó parte de un encuentro en el que fueron abordados los retos jurídicos y la autorregulación tanto de la publicidad como de los influenciadores.

En diálogo con EFE, Fernando Magarzo explicó que la IA se utiliza en todos los aspectos de la industria publicitaria, tanto en Europa como en Uruguay, ya que esta «hace aportación en toda la cadena» desde la generación de contenidos, a la segmentación y la planificación de medios, hasta el seguimiento y medición de resultados.

No obstante, apuntó que esto «trae consigo retos importantes» para las empresas, que corren riesgo de incurrir en incumplimientos que van desde la falta de transparencia y la infracción de derechos de autor, hasta el engaño, la manipulación del consumidor y el uso de datos sensibles.

Ante estos riesgos, la respuesta es «crear sistemas de gobernanza de la IA dentro de las propias empresas», subrayó Fernando Magarzo, quien añadió que las empresas «tienen trabajo por hacer» para no perder la confianza de los consumidores, ya que persiste el miedo a una herramienta cuyo desarrollo «no se puede frenar».

«Transparencia, responsabilidad, comunicación y cuando haya una regla cumpliéndola, porque eso va a dar seguridad al consumidor y va a generar confianza», resumió.

El presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay, Federico Lamaison, valoró que Uruguay va «por muy buen camino» en esta materia, pues el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria ya discute estos temas.

Al ser consultado sobre lo que queda por hacer, Lamaison reconoció que el país suramericano necesita más capacitación.

Añadió a esto que la conferencia de Fernando Magarzo les dejó «un gran estímulo» para seguir trabajando, ya que el uso responsable de la IA no solo atañe a las multinacionales, porque «la empresa más chica puede crear un agente de inteligencia artificial para cumplir cualquier función». EFE

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