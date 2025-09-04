Expertas de la ONU piden mayor presión a Israel ante continuos asesinatos de periodistas

Ginebra, 4 sep (EFE).- Al menos 248 periodistas han muerto desde el inicio de la guerra en Gaza, más que en cualquier otro conflicto contemporáneo, y por ello la comunidad internacional debe aumentar su presión «antes de que Israel acalle las últimas voces en la Franja», afirmaron este jueves dos destacadas relatoras de la ONU.

«Israel sigue negando el acceso a todo medio internacional y mata con impunidad a periodistas locales que son el único altavoz sobre el genocidio y la hambruna que se desarrollan en Gaza», aseguraron en un comunicado la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y su homóloga para la libertad de expresión, Irene Khan.

Ambas expresaron su indignación por el asesinato en los últimos días de otros seis periodistas palestinos en ataques israelíes en Gaza, incluyendo profesionales de Al Jazeera, Reuters y colaboradores con Associated Press, entre otros medios.

«Exigimos investigaciones penales independientes sobre los asesinatos y ataques contra periodistas en Gaza y en todo el territorio palestino, así como reparación plena y justicia para sus familias, y el fin de la impunidad sin precedentes de la que goza Israel», subrayaron Khan y Albanese.

Las expertas en derechos humanos también reiteraron su llamamiento a que los medios internacionales puedan entrar en Gaza, ya que según ellas «su presencia daría cierto grado de seguridad a los periodistas locales y permitiría que la información siguiera llegando al resto del mundo». EFE

