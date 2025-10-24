Experto de la ONU alerta sobre la escalada de ataques con drones en el conflicto de Sudán

Ginebra, 24 oct (EFE).- Tanto el Ejército sudanés como las opositoras Fuerzas de Apoyo Rápido (FAN) han aumentado de forma alarmante los ataques con drones, algo que puede tener devastadoras consecuencias para la población civil de Sudán, alertó este viernes el experto de derechos humanos de la ONU para ese país, Radhouane Nouicer.

El tunecino recordó que esta semana drones de las FAR atacaron el Aeropuerto Internacional de Jartum, justo antes de su prevista reapertura desde su cierre cuando el conflicto se inició en abril de 2023.

También esta semana, drones de las fuerzas rebeldes atacaron presas e infraestructuras eléctricas en los estados de Nilo Azul y Sennar «dejando en la oscuridad ciudades enteras y dificultando el acceso a servicios esenciales», destacó el experto.

También ha aumentado el uso de estos artefactos no tripulados en ataques contra la ciudad de El Fasher, último bastión del ejército sudanés en el norte de Darfur y sitiado desde abril del pasado año.

«El continuo ataque a civiles e infraestructuras no militares viola el derecho humanitario internacional y contradice los compromisos expresos con la protección de los civiles», enfatizó Nouicer. EFE

