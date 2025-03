Expertos alertan en Portugal de «amenazas híbridas» que van más allá de la desinformación

Lisboa, 24 mar (EFE).- La desinformación es «solo una parte muy pequeña de la conversación» de la sociedad, alertaron este lunes expertos en Lisboa, quienes se refirieron a «amenazas híbridas» tras la proliferación de la interferencia electoral, la instrumentalización de la historia o la guerra de poderes.

El caso de las elecciones presidenciales en Rumanía y la inhabilitación del candidato ultranacionalista y proruso Calin Georgescu, o el recorte de fondos por parte del Gobierno de Estados Unidos a medios públicos y también independientes fueron algunos de los ejemplos expuestos en la conferencia «Truth in the Age of Disinformation» (Verdad en la era de la desinformación).

En este sentido, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Aisén Etcheverry, defendió a través de una intervención en video que «los esfuerzos individuales no bastan» para luchar contra la desinformación y todas sus aristas, y que «la colaboración internacional es clave».

«Cada minuto, esta información se propaga viralmente en plataformas digitales que no siempre están reguladas de forma eficaz. Esta información no es un problema que los sistemas nacionales puedan resolver por sí solos», insistió Etcheverry.

En este encuentro, organizado por la Universidad Católica Portuguesa y la Association of Women Ambassadors, Alina Bargoanu, miembro del Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés), se refirió a la situación en Rumanía y la «difusión de narrativas estratégicas, antioccidentales, antiucranianas, narrativas autoritarias y alineadas con el Kremlin».

«La desinformación es sólo una parte muy pequeña de la conversación, estamos tratando con amenazas híbridas: guerra económica, guerra por poderes, sabotaje de infraestructuras (digitales), interferencia electoral, instrumentalización de la historia y la nostalgia, ciberdelincuencia», entre otros, describió la experta.

Y alertó: «El principal campo de batalla es la mente humana».

Por su parte, Jeta Xharra, jefa de la oficina de la Red Balcánica de Información de Investigación, avisó del impacto que ha tenido en Kosovo y otros países balcánicos el recorte de fondos de la Administración estadounidense de Donald Trump a los medios independientes.

Algo que se suma a un entorno mediático digital en donde proliferan las páginas web de conspiraciones y los medios de comunicación extrapartidistas, así como líderes políticos que atacan a los medios de comunicación, agregó el investigador de la Universidad de Montreal, Simon Thibault. EFE

