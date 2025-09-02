The Swiss voice in the world since 1935

Expertos de la OMM vaticinan que La Niña enfríe temperaturas globales a partir de este mes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 2 sep (EFE).- El fenómeno climático de La Niña, asociado normalmente a un enfriamiento de las temperaturas globales durante varios meses, podría comenzar a afectar al planeta a partir de este mes de septiembre, anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Según las previsiones de la agencia especializada de Naciones Unidas publicadas este martes, existen un 55 % de posibilidades de que se entre en un periodo dominado por La Niña entre este mes y el de noviembre, un porcentaje que subiría al 60 % en el periodo octubre-diciembre.

La Niña, que se produce por una bajada de las temperaturas del agua en el Océano Pacífico central y oriental, suele ir unida a cambios en la circulación atmosférica tropical, acompañados de viento y lluvia.

El fenómeno opuesto de El Niño está ligado a una subida de temperaturas, aunque los expertos no han observado éste desde 2024, mientras que al menos desde marzo de 2025 persisten unas condiciones neutras (sin episodios de El Niño o La Niña).

La OMM advierte que pese a las predicciones de enfriamiento de temperaturas, rige un contexto de cambio climático causado por el hombre, lo que provoca que esas temperaturas seguirán siendo superiores a la media en gran parte del mundo, exacerbando los eventos meteorológicos extremos. EFE

abc/cc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR