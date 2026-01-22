Expertos de la ONU alarmados por el trabajo forzoso a tibetanos y otras minorías en China

Ginebra, 22 ene (EFE).- Un grupo de relatores especiales y expertos de la ONU se mostró «alarmado» por el trabajo forzoso impuesto por China a minorías como los tibetanos, los uigures, los kazajos o los kirguises, denunciaron este jueves en un comunicado.

Los uigures, los kazajos y los kirguises son minorías musulmanas de la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China.

«En muchos casos, los elementos coercitivos son tan severos que pueden constituir traslado forzoso o esclavitud, un crimen contra la humanidad», alertaron.

Los expertos de la ONU apuntaron a que China está obligando a estas minorías étnicas a realizar trabajos forzosos en Xinjiang y otras zonas del país a través de su programa de «alivio de la pobreza con la transferencia de mano de obra».

En realidad, estas transferencias «son parte de una política gubernamental para modificar a la fuerza las identidades culturales de los tibetanos, los uigures y otras minorías bajo el pretexto del alivio de la pobreza», argumentó el grupo.

En concreto, explicaron, estos traslados obligan a esos pueblos a abandonar sus modos de vida nómadas o basados en la agricultura trasladándolos a lugares donde no les queda otra opción que el trabajo asalariado.

«En consecuencia, su lengua, sus comunidades, sus modos de vida y sus prácticas culturales y religiosas se erosionan, con un daño y una pérdida irreparables», alertaron los relatores de la ONU.

Los tibetanos, agregaron, sufren la presión de visitas reiteradas a sus casas, la prohibición de cualquier crítica y las amenazas de castigos o de cortes de los servicios esenciales.

Bajo su programa de traslados de «trabajadores rurales sobrantes», China además les somete a formación militar.

Entre los años 2000 y 2025, 3,36 millones de tibetanos han tenido que reconstruir sus casas para pasar de un estilo de vida nómada a uno a uno sedentario, forzados por estos programas.

Y solo en 2024, añadieron, casi 650.000 tibetanos sufrieron los traslados laborales.

Por otro lado, los uigures y otras minorías no pueden rechazar o cambiar de trabajo, pues están sometidos a una vigilancia y a una explotación «sistemáticas» y temen que se les castigue o se les detenga de forma arbitraria.

El plan quinquenal de Xinjiang para el periodo 2021-2025 proyectó 13,75 millones de traslados de mano de obra de estas minorías, pero las cifras reales son mayores, advirtieron los relatores.

El grupo de expertos apeló a la responsabilidad de los negocios e inversores que trabajan con China para asegurarse de que sus operaciones «no se vean contaminadas por el trabajo forzoso».

Pero, aun así, se mostraron preocupados por la efectividad de las restricciones comerciales cuando estos bienes producidos a través del trabajo forzoso entran en las cadenas de suministro mundiales a través de terceros países.

Finalmente, el grupo de relatores pidió un acceso sin restricciones a China de los mecanismos independientes de derechos humanos de la ONU. EFE

