Expertos de la ONU condenan confiscación de iglesia y desalojo de cristianos en Teherán

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Ginebra, 15 jul (EFE).- Un grupo de expertos independientes de la ONU denunció este miércoles la confiscación del complejo de la iglesia evangélica de San Pedro, en Teherán, y el desalojo forzoso de las 27 personas pertenecientes a las minorías cristianas armenia y asiria que residían en este recinto, que comprendía dos colegios y viviendas.

Los expertos advirtieron de que unas veinte familias, la mayoría de bajos ingresos y residentes desde hacía años en este lugar, recibieron apenas dos semanas para abandonar sus viviendas, mientras que los responsables de la iglesia fueron amenazados con ser detenidos si no cumplían la orden.

El último residente abandonó el complejo el pasado día 12 en medio de temores de que el lugar pueda ser demolido.

«La expulsión forzosa de personas es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y puede dejar sin hogar a miembros de minorías religiosas y étnicas reconocidas», señalaron los relatores, que agregaron que este caso culmina un largo patrón de medidas contra la comunidad cristiana y, en particular, contra el culto en lengua persa.

Recordaron el cierre de iglesias en Tabriz y Mashhad y señalaron que, de las 50 iglesias protestantes que antes celebraban oficios en persa, hoy no queda ninguna en funcionamiento.

Las tres últimas iglesias anglicanas a las que se permitía predicar en persa, en Teherán, Isfahán y Shiraz, no pudieron reabrir luego de la pandemia de covid-19.

El recinto, donde también estaba el local del Consejo de Iglesias Evangélicas de Irán, fue transferido en 1998 a un organismo estatal dependiente de la Oficina del Líder Supremo de Irán.

Los relatores de la ONU pidieron a las autoridades iraníes permitir el regreso de los residentes y la congregación, y poner fin a las amenazas e intimidaciones contra esta comunidad.

Asimismo, denunciaron que los cristianos continúan siendo objeto de detenciones, encarcelamientos y malos tratos, con al menos 79 fieles que se encuentran en prisión, la mayoría de ellos conversos.

La denuncia coincide con el momento de máxima tensión que se vive en Oriente Medio tras la nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos.

Los relatores sobre el derecho a una vivienda, Balakrishnan Rajagopal; sobre la libertad religiosa, Nazila Ghanea; sobre las minorías, Nicolas Levrat, y relatora especial sobre los derechos humanos en Irán, Mai Sato; han firmado esta declaración y han asegurado estar en contacto con las autoridades iraníes al respecto. EFE

is/fpa