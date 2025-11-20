Expertos de la ONU condenan el asesinato de un líder indígena en un ataque en Brasil

1 minuto

Ginebra, 20 nov (EFE).- Expertos de la ONU condenaron este jueves el asesinato de un líder indígena del pueblo kaiowá, Vicente Fernandes, en un ataque recientemente perpetrado en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

El violento ataque del 16 de noviembre, también dirigido contra la comunidad guaraní, fue llevado a cabo por individuos armados vinculados a fuerzas de seguridad privadas empleadas por terratenientes locales, indicaron en un comunicado conjunto.

«Este trágico incidente forma parte de un patrón histórico de violencia contra estos pueblos», que incluye ataques a sus líderes «como forma de aterrorizar y desmoralizar a las comunidades», afirmaron los expertos.

Instaron al Gobierno de Brasil a garantizar de manera inmediata la seguridad y protección de estas comunidades, incluso mediante medidas de seguridad «culturalmente apropiadas».

Solicitaron además una investigación del ataque y otros incidentes previos contra estos pueblos.

Firman el comunicado el relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, Albert Barume, y sus homólogos para medio ambiente (Astrid Puentes Riaño), derechos humanos en el contexto del cambio climático (Elisa Morgera) y ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz). EFE

abc/psh