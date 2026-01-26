Expertos de la ONU critican a Francia por criminalizar las protestas de agricultores

Ginebra, 26 ene (EFE).- Tres relatores especiales de Naciones Unidas expresaron este lunes su preocupación por la «criminalización de los movimientos campesinos» tras la reciente detención en París de 52 agricultores y representantes de éstos durante manifestaciones contra el acuerdo UE-Mercorsur, entre otras reivindicaciones.

«Arrestar a portavoces nacionales y líderes campesinos internacionales por actos simbólicos de desobediencia civil es una señal preocupante que amenaza el derecho de los campesinos a expresar sus demandas sin temor a intimidaciones o represalias», indicaron en un comunicado.

El 14 de enero, la policía francesa detuvo a 52 personas en una protesta frente al Ministerio de Agricultura contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y otros asuntos como la orden gubernamental de sacrificar rebaños enteros para hacer frente a los brotes de dermatosis nodular declarados en algunas zonas de Francia.

Entre los detenidos había tres portavoces nacionales de la Confederación Campesina o el coordinador general del movimiento internacional La Vía Campesina, recordaron en el comunicado los relatores de la ONU para el medio rural (Carlos Arturo Duarte), liberad de reunión (Gina Romero) y activistas de derechos humanos (Mary Lawlor).

«Los agricultores se están movilizando para proteger sus medios de vida y exigir participación en decisiones que afectan a su supervivencia, incluidas las políticas sanitarias y los acuerdos comerciales internacionales. En lugar de silenciarlos mediante detenciones, el Gobierno debe entablar un diálogo constructivo», subrayaron. EFE

