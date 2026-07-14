Expertos de la ONU denuncian la «depuración» de abogados en Nicaragua

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El grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua denunció este lunes la «depuración» de abogados en Nicaragua, después de que el Gobierno retirara las credenciales de trabajo a numerosos letrados sin dar explicaciones.

El Grupo Independiente de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua declaró que existen «motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión».

«La eliminación de una parte considerable de la profesión jurídica representa una nueva escalada» afirmó Jan-Michael Simon, presidente del grupo, en un comunicado.

El diario en el exilio La Prensa informó la semana pasada que los nombres de unos 2.000 abogados habían sido eliminados sin explicación del registro del Tribunal Supremo de Justicia en cuestión de días.

Según el grupo de expertos de la ONU, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 para investigar presuntas violaciones generalizadas en el país, «la mayoría solo tuvo conocimiento de la medida cuando intentó ingresar a un tribunal, presentar escritos judiciales o introducir su nombre en el registro».

Los expertos independientes, que no hablan en nombre de las Naciones Unidas, advirtieron que la medida «ha eliminado de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica del país y ha privado a la población de su derecho a la defensa».

El grupo denuncia «una amplia depuración del sistema judicial «en marcha desde octubre de 2023, cuando la policía tomó el control del Tribunal Supremo de Justicia y destituyó a altos funcionarios.

El año pasado, reformas constitucionales eliminaron la independencia del poder judicial, al redefinirlo como un «órgano» coordinado por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, que gobiernan Nicaragua con poder absoluto desde hace casi dos décadas.

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