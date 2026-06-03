Expertos de la ONU denuncian la desaparición forzada de 7 familiares de Brooklyn Rivera

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Ginebra, 3 jun (EFE).- Siete familiares del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, fallecido tras dos años y medio de detención arbitraria en paradero desconocido, han sido víctimas de desaparición forzada cuando acudieron a reclamar sus restos, denunciaron este miércoles expertos de Naciones Unidas.

«Las graves violaciones contra Rivera y su familia deben cesar; el Gobierno de Nicaragua debe revelar el paradero de los siete familiares y liberarlos de inmediato», señalaron en un comunicado los 16 expertos, entre ellos los relatores de la ONU para los pueblos indígenas, Albert Karume, y contra la tortura, Alice Jill Edwards.

También instaron a las autoridades a autorizar que los ritos funerarios de Rivera, también exdiputado de la Asamblea Nacional, se lleven a cabo en conformidad con los deseos de la familia y de las tradiciones del pueblo miskito, al que pertenecía el líder indígena.

En el comunicado también expresaron su consternación por la muerte bajo custodia de Rivera y se unieron a las peticiones internacionales de una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias de su fallecimiento, que se dio a conocer el 31 de mayo.

El caso de Rivera, en su opinión, se inscribe «en un contexto de grave y sostenido deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua» con frecuentes desapariciones forzadas, detenciones en régimen de incomunicación y condiciones de detención que podrían constituir tortura o maltrato.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recordó esta semana que las autoridades nicaragüenses prohibieron regresar al país a Rivera después de que participara en un foro de la ONU sobre cuestiones indígenas, en mayo de 2023, y tras volver clandestinamente a Nicaragua fue detenido arbitrariamente en septiembre de aquel año.

Durante dos años y medio, «a pesar de las muchas solicitudes, las autoridades se negaron a desvelar su destino y paradero hasta su muerte, lo que equivale a una desaparición forzada», indicó la portavoz de la oficina Marta Hurtado. EFE

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